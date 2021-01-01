В преддверии «Оскара»: лучшие прически звезд

Ivona собрала самые стильные прически звезд за всю историю «Оскара».

Пенелопа Крус

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Для появления на “Оскаре“ Пенелопа Крус выбрала поистине вечернюю прическу. Высокий пучок актрисы позволял любоваться открытыми плечами и массивными бриллиантовыми серьгами. Шоколадный цвет ее волос перекликался с бронзовыми тенями на веках, а нежно-розовое платье придавало бьюти-образу Пенелопы нотку романтики.

Пенелопа Крус pinterest.com

Шарлиз Терон

Невозможно не отметить прическу Шарлиз Терон — стрижку боб в новом темно-шоколадном оттенке. Все сразу заметили красивое сочетание прически и макияжа с яркой оранжево-красной помадой. Завораживает.

Шарлиз Терон pinterest.com

Марго Робби

Роковая блондинка из фильма “Волк с Уолл-стрит“ на красной дорожке “Оскара“ предстала в образе брюнетки. Идеальные волны и косой пробор в сочетании с ярким макияжем - прекрасный бьюти-образ для главной кинематографической церемонии года.

Марго Робби pinterest.com

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй - еще одна известная поклонница коротких стрижек. Но если раньше актриса чаще всего демонстрировала на мероприятиях асимметричную челку, то на церемонии вручения “Оскара“ ее волосы были уложены назад. В итоге ее прическа сочетала в себе стиль ретро с ноткой рок-н-ролла.

Энн Хэтэуэй

Дженнифер Энистон

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Культовая прическа Дженнифер Энистон не стоила ей особых усилий и, как обычно осталась в истории. Здесь не нужно слов — все и так ясно. Дженнифер Энистон, стрижка-каскад, красная дорожка равно успех.

Дженнифер Энистон pinterest.com

Кейт Уинслет

Утонченная Кейт Уинслет и беспроигрышный действительно вечный образ в стиле Мерилин Монро. Благородное ретро потрясающе смотрится в том случае, когда внешность позволяет. Такая прическа не подойдет Ариане Гранде, например, но сделала образ Кейт культовым.

Кейт Уинслет pinterest.com

Скарлетт Йоханссон

Действительно, все гениальное — просто. В то время, как многие знаменитости изворачивались в создании оригинальной прически, Скарлетт просто уложила свое короткое каре и выглядела потрясающе. А главное, возвела свой образ в культ.

Скарлетт Йоханссон pinterest.com

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