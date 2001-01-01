Легенды «Оскара»: самые известные платья в истории премии

В преддверии 93-ей церемонии вручения наград премии «Оскар» вспоминаем самые известные наряды, которые оставили неизгладимый след в истории.

Мэрилин Монро в Charles LeMaire, 1951

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50-е годы – время формирования моды красных дорожек. Именно тогда начинали созревать Dior с присущим ему послевоенным романтизмом, театральность Givenchy и женственная стилистика Balenciaga. Главные звезды кинематографа того времени – Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли, которые делали популярными творения именитых брендов. Но часто девушки заимствовали платья не у дизайнеров, а из личных костюмерных, как это было в случае с Монро.

Мэрилин Монро pinterest.com

Одри Хепберн в Givenchy, 1954

Одри Хепберн получила свою заветную статуэтку за роль в фильме «Римские каникулы». Для триумфального выхода она выбрала кружевное платье Givenchy. На сегодняшний день «цветочное платье Одри» имеет свою страничку в англоязычной Википедии как образец идеального светского выхода. Оно было признано лучшим нарядом «Оскара» по версии журнала Time и одним из самых дорогостоящих платьев в истории: на аукционе винтажных вещей 2011 года его продали почти за 132 тысячи долларов.

Одри Хепберн pinterest.com

Шер в Bob Mackie, 1986 и 1988

Оба образа для Шер подготовил Боб Маки – американский дизайнер, известный своим сотрудничеством с Джуди Гарленд, Дайаной Росс, Лайзой Миннелли и Тиной Тернер. В Голливуде его называют «султаном блесток», создающим одежду для женщин, которые не боятся быть замеченными. «Оскаровские» туалеты Шер определенно доказывают этот тезис, резюмируя, что мода – это в первую очередь искусство.

Шер pinterest.com

Шер pinterest.com

Джулия Робертс в Valentino, 2001

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Эффектное дефиле Джулии Робертс в черном бархатном платье повлияло на голливудскую традицию надевать на торжества исключительно новые наряды. Винтаж от дома Valentino, выбранный Джулией среди десятка других брендов, был родом из 1992 года, который Гаравани посвятил самым красивым киноактрисам.

Джулия Робертс pinterest.com

Холли Берри в Elie Saab, 2002

Фотографы наперебой пытались запечатлеть все детали диковинного наряда Холли Берри: юбку с королевским шлейфом, прозрачный верх и цветочную вышивку, прикрывающую пикантные места темнокожей актрисы. Платье Elie Saab задало тенденцию на полуголую красоту, которая со временем приобрела гротескные формы, а посему заимело особую ценность как пример гармоничного сочетания сексуальности и «одетости» женщины.

Холли Берри pinterest.com

Анджелина Джоли в Atelier Versace, 2012

Бархатное платье Анджелины Джоли от Atelier Versace с высоким разрезом и «тюльпановым» верхом затмило собой все прошлогодние выходы знаменитостей и задало высокую планку будущим. Даже сегодня нельзя с уверенностью сказать, что какой-то из образов всколыхнул общественность сильнее, чем тот, который был представлен совместно с Донателлой Версаче. Это культовое платье стало образцом настоящей женственности и элегантности.

Анджелина Джоли pinterest.com

Дженнифер Лоуренс в платье Dior, 2018 год

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Славу бренду Dior на церемонии «Оскар-2018» сделал не сколько сам наряд, сколько развязное поведение его обладательницы Дженнифер Лоуренс. Для премии актриса выбрала сияющее металлизированное платье в стиле Золотого века Голливуда, которое удачно сочеталось с небрежной укладкой. Наряд заслуженно получил свое место в списке самых хорошо одетых звезд, и на этом, казалось бы, все стоило завершить, если бы не очередные выходки самой непосредственной звезды Голливуда.

Дженнифер Лоуренс pinterest.com

После церемонии, когда звезды уже расходились на афтерпати, Лоуренс издалека заприметила своих друзей и захотела поздороваться с ними, но решила не обходить ряды кресел и перелезть в платье прямо через них. Компанию в ее нелегком деле составили бокал игристого и теперь уже всемирно известное переливающееся платье Dior, подол которого актриса то и дело пыталась подтянуть.

Дженнифер Лоуренс pinterest.com

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