Эпиляция в домашних условиях: 4 способа, что себя оправдали

Есть много способов избавиться от нежелательных волос и каждая из нас может найти тот, который соответствует ее ожиданиям.

Некоторые дамы предпочитают пользоваться услугами специализированных кабинетов, а другие предпочитают проводить эту процедуру, не выходя из собственной ванной комнаты.

Сразу стоит оговориться, что стоит различать депиляцию и эпиляцию.

Депиляция - это когда происходит удаление только верхней части волос (бритье, пенки).

- это когда происходит удаление только верхней части волос (бритье, пенки). А эпиляция – это способ избавления тела от лишней растительности путем ослабления луковиц любым способом или удаления волосков вместе с корнями.

Эпиляция считается более длительной по времени, более болезненной, но и более эффективной, что немаловажно - в особенности для женщин. Какой вариант подойдет вам?

Восковая

Эпиляция в домашних условиях istockphoto.com

Этот вид эпиляции довольно болезненный и требует практики, но через несколько недель волосы становятся все тоньше и тоньше, а после у многих и вовсе не отрастают снова.

Восковую эпиляцию не следует использовать во время менструации, когда кожа более чувствительна.

На выбор есть два типа воска: горячий и холодный. Теплый воск следует нагреть в микроволновой печи или в специальном воскоплаве и нанести специальным шпателем.

В домашних условиях лучше использовать холодный воск, то есть готовые полоски с воском, что позволит избежать ожогов. Перед процедурой кожу следует очистить и высушить, чтобы препарат хорошо прилегал к ней. Разогрейте восковой пластырь, потерев его между ладонями и приклейте по направлению роста волос, разгладьте и осторожно прижмите к коже, а затем энергично оторвите в обратном направлении, то есть против роста волос.

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Можно использовать один пластырь несколько раз в одной процедуре. После удалите остатки воска, протерев кожу деликатным маслом, которое обычно идет в наборе.

Воск удаляет волосы с большей части волосяных луковиц, сохраняя кожу гладкой до 3-4 недель. Регулярное использование этого метода со временем делает волосы слабее и тоньше.

Восковая эпиляция не рекомендуется женщинам проблемными калиллярами или склонным к варикозному расширению вен.

Шугаринг

Эпиляция в домашних условиях istockphoto.com

Так называется эпиляция сахарной пастой. Этот метод похож на восковую эпиляцию. Одним из его плюсов является также длительный эффект и меньшая болезненность, чем в случае с воском. Однако домашняя эпиляция сахарной пастой может быть немного сложнее, чем восковая эпиляция, и утомительнее.

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Готовую сахарную пасту можно купить в аптеке или приготовить самостоятельно. Для этого смешайте в металлической кастрюле 600 г сахара и 200 г воды. Поставьте смесь на медленный огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения. Как только сироп станет светло-золотистым и появится аромат карамели, в кастрюлю нужно будет добавить лимонный сок - в количестве 3 столовых ложек. Полученная масса прогревается еще в течение 3-5 минут, затем накрывается крышкой и оставляется еще на 15 минут. По истечении этого срока смесь готова к использованию.

Перемешайте в руках небольшой фрагмент и положите его на тело. После энергичным движением оторвите пасту по направлению роста волос (а не в обратном направлении, как в случае с воском!). Что немаловажно, полоски здесь не нужны - пасту наносите рукой или шпателем.

Не рекомендуется проводить шугаринг тем, кто имеет любые повреждения кожи, страдает от сахарного диабета, а также людям, которые загорали менее двух суток назад.

Электроэпилятор

Эпиляция в домашних условиях istockphoto.com

Эпиляция в домашних условиях электроэпилятором также очень эффективна, и вы можете наслаждаться эффектами в течение нескольких недель. С помощью эпиляторов удаляются волосы вместе с луковицами. Такой способ дороже по сравнению с воском или сахарной пастой, но многоразовый и поэтому быстро окупается.

В продаже сейчас есть как самые простые домашние эпиляторы, так и устройства с множеством головок, адаптированных к различным потребностям и частям тела. Если вы обрабатываете только ноги, достаточно простого эпилятора. Часто в комплект также входит эпилятор для небольших зон бикини. К сожалению, эпиляция с помощью электроэпилятора довольно трудоемка и болезненна, но волосы снова отрастают слабее.

Лазерный эпилятор

Эпиляция в домашних условиях istockphoto.com

Самый эффективный и современный метод удаления волос в домашних условиях - это лазерная техника. Если вы когда-нибудь задумывались о лазерных процедурах в салоне, эпиляция в домашних условиях этим методом точно будет дешевле. Конечно, вначале придется потратиться на аппарат, но он окупится.

Эпиляция с помощью лазерного эпилятора практически безболезненна и очень проста. Прибор выделяет световую энергию, которая проникает в луковицу и разрушает ее. При этом на кожу не оказывается негативное воздействие.

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С каждым сеансом эпиляции вырастает все меньше волос. Через 4 месяца использования уменьшается рост на 90%. А со временем волосы перестают расти вообще. Процедура длится от нескольких минут до часа.

Это особенно хороший выбор для людей с темными волосами, которым приходится очень часто их удалять, потому что они быстро становятся видимыми. Но, к сожалению, не всем может помочь лазерная эпиляция. Противопоказаниями являются такие заболевания, как сахарный диабет, витилиго, псориаз, рак. Беременным женщинам тоже стоит остерегаться ее.

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