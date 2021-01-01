Ivona делится основными правилами, которые нужно соблюдать, когда делаете макияж при акне.

Пользуйтесь косметикой для вашего типа кожи

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Неважно, насколько популярна марка средства — важно, чтобы оно подходило вашему типу кожи. Дерматологи советуют избегать любых продуктов с увлажняющей основой, предназначенных для сухой кожи. Такие средства могут спровоцировать еще большее закупоривание пор и, как итог, привести к усилению высыпаний. Если вы сталкиваетесь с ними регулярно, отдавайте предпочтение средствам, предназначенным для жирной и склонной к акне кожи.

Выбирайте средства на минеральной основе

Минеральная вода – это чистая вода, в которой нет посторонних частиц – потенциальных агрессоров для вашей дермы. Кроме того, вы можете быть уверены, что средство на ее основе не содержит консервантов и аллергенных веществ – важный бонус для тех, кто борется с акне.

Макияж при акне: 5 основных правил pinterest.com

Правильно маскируйте прыщи

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После того, как вы нанесли легкий слой основы под макияж, воспользуйтесь маленькой кисточкой, чтобы точечно нанести консилер на проблемные участки кожи. Затем аккуратно размажьте края так, чтобы не было заметно перехода. Чтобы закрепить консилер, нанесите немного пудры (одной с кожей тона) на места, обработанные консилером.

Макияж при акне: 5 основных правил pinterest.com

Выбирайте правильный оттенок консилера

Если вы пользуетесь базой, теплые или нейтральные оттенки подойдут лучше всего. Избегайте холодных тонов, которые в любом случае невыгодно выделят покраснения на лице. Если вам удалось их скрыть, уже после этого можете дать себе волю и использовать любые оттенки теней, румян и губной помады. Если замаскировать прыщи все-таки не удалось, исключите розовые, красные и фиолетовые тона, которые также невыгодно подчеркнут покраснения. А вот такие оттенки, как, например, коралловый или персиковый, станут идеальным решением проблемы.

Отвлекайте внимание от проблемных зон с помощью макияжа

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Не бойтесь экспериментировать над мейкапом в ситуациях, когда у вашей кожи выдался не лучший день, но именно сегодня вам нужно выглядеть на миллион. Если в зоне губ все чисто, нанесите смелый оттенок губной помады или блеск насыщенного оттенка. В ином случае попробуйте сделать эффектный акцент на глаза – стрелки или smoky eyes станут беспроигрышным ходом.

Макияж при акне: 5 основных правил pinterest.com

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