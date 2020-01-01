Рай для гурмана: Рецепты самых "вкусных" масок для лица

Ягодные средства хэндмейд, которые помогают не хуже профессиональной косметики.

Вот и ворвались в нашу жизнь жаркие деньки. Солнышко ласкает теплом, приветливо поют птички и вот-вот появятся первые весенние ягодки. Ну кто не любит полакомиться ароматной клубничкой, сладкой малинкой и кисленькой смородинкой? Это ведь настоящая витаминная бомба для организма! Но эти ягоды можно не только есть, а и использовать в качестве косметики. Из них получаются великолепные маски для лица. Как их приготовить расскажет Ivona.

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Польза таких масок заключается в том, что они на 100% состоят из натуральных компонентов. Можно быть полностью уверенным в том, что там нет “ничего лишнего“. Однако есть одно маленькое “но“. При приготовлении той или иной маски своими руками обязательно используйте исключительно сезонные овощи, фрукты, ягоды или травы. Если, например, купить для маски малину или клубнику зимой, то едва ли маска, приготовлена из этих ягод, будет полезной. Другое дело если приготовить маску для лица из ягод, которые растут в это время.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Полезные свойства ягодных масок

Самые популярные сезонные ягоды сейчас - это малина, клубника и смородина. Но, прежде чем делать маски из этих ягод, нужно разобраться, чем они будут полезны, и какое воздействие имеют на кожу.

Клубника. В этой волшебной ягоде очень много полезных компонентов, которые помогают решить много косметических проблем. Например:

Ретинол (витамин А), оказывает противовоспалительный и увлажняющий эффект

Фолиевая кислота (витамин В9), защищает кожу от УФ-излучения

Аскорбиновая кислота (витамин С) - способствует омоложению, так как является природным антиоксидантом

Кислота салициловая - широко используется в косметологии как отшелушивающее средство

Биотин (витамин Н) - участвует в синтезе коллагена, способствует восстановлению клеток

Калий - укрепление и увлажнение кожи

Кальций - имеет общеукрепляющий эффект, придает коже гладкость и упругость.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Для кожи лица клубника не менее полезна и позволяет решить ряд проблем, среди которых: уменьшение (удаление) пигментации, уменьшение угрей, сужение пор (больше для представительниц с жирным типом кожи), улучшение цвета лица, увлажнение, подтяжка.

Малина. В этой ягоде содержатся витамины А, Е, С, РР, витамины группы В, калий и магний, марганец, цинк, железо, медь и т.д.

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Все эти компоненты способны увлажнить кожу, защитить, подпитать, сделать более мягкой и упругой, готовит кожу к перепадам температур. А еще благодаря тому, что в малине есть такие компоненты, как катехины, она позволяет сохранить молодость кожи. Салициловая кислота, которая также есть в малине, имеет огромное антибактерицидное воздействие.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Применяя маски из малины, стоит важно помнить: как компонент одной из масок, малина подходит для любого типа кожи. Но в чистом виде (просто ягодное пюре, без добавок) - только обладательницам жирной кожи.

Смородина. В смородине также есть огромное количество полезных микро и макроэлементов. Среди них такие, как: витамин С, витамины группы В, витамин РР, витамин А, лимонная и яблочная кислоты, флавоноиды, пектин, дубильные вещества, натрий, калий, кальций, магний и железо.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Все эти компоненты активно проникают в различные слои эпидермиса и там начинают активно воздействовать. Применять маски из смородины рекомендуется в таких случаях: для укрепления возрастной кожи (после 40), если есть купероз или сосудистые сеточки, синяки, не кровоточащие раны, воспаление и угри, плохой цвет лица, черные точки, истощенность кожи, жирный тип кожи, шелушение, следы от растяжек, пигментные пятна, усталость кожи, морщины, авитаминоз.

Рецепты ягодных масок в домашних условиях

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Польза этих ягод бесспорна и теперь предлагаем вашему вниманию три лучшие маски для лица из этих ягод.

Клубничная маска для лица (Пиллинг)

Для того чтобы приготовить эту маску, возьмите 2-3 ягоды среднего размера и разомните их до состояния пюре. Потом добавьте ¼ стакана нежирного кефира и щепотку соли. Потом нанесите на лицо круговыми движениями и оставьте на 10 минут. После смойте теплой водой и нанесите любимый увлажняющий крем.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Малиновая маска для лица (Увлажнение для сухой кожи)

Ягоды малины растереть в пюре. Добавить два-три куриных желтка, чайную ложку овсяной муки и одну - оливкового масла. Тщательно смешать до однородной массы и нанести смесь на лицо на 10 минут. После этого смойте теплой водой (старайтесь не использовать мыло, жирный слой от оливкового масла лучше убрать очищающим тоником или лосьоном).

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

Смородиновая маска для лица (Для жирной кожи)

Размять ягоды смородины в пюре (для маски необходимо 2 столовые ложки готового ягодного пюре), смешать с картофельной или пшеничной мукой до образования густой кашицы. Если консистенция получилась слишком густой, в маску можно добавить оливковое масло. Нанести круговыми движениями на лицо, оставить на 10 минут, затем смыть теплой водой.

Как правильно приготовить маску для лица из сезонных ягод pinterest

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