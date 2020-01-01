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ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос

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Маски из натуральных ингредиентов помогут легко и быстро получить шикарную шевелюру.
ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
pinterest.com

О длинных, густых волосах мечтают многие женщины, и готовы ради этого тратить большие деньги на дорогую косметику. Однако добиться удивительного эффекта можно и дома, приготовив натуральные маски для волос самостоятельно. Ivona предлагает лучшие маски для роста волос, которые можно изготовить самостоятельно.

Возьми 20 г коры ивы и столько же корня лопуха (их можно купить в аптеке). 4 столовые ложки смеси кипяти 15 минут в 1 литре воды. Затем остуди и процеди отвар. Втирай в кожу головы для активного роста или при выпадении волос.

ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
pinterest.com

  • Маска для роста волос с ромашкой

Залей 4 столовые ложки сухих измельченных цветков ромашки 1 стаканом кипятка. Оставь настаивать 1 час. Затем процеди и добавь 1 чайную ложку меда. Получившейся смесью смочи влажные волосы и оставь на 30 минут. Смой теплой водой. 

  • Маска для роста волос с желтком

Смешай 1 яичный желток и 1 столовую ложку растительного масла. Размешай до получения однородной смеси и нанеси ее на корни волос. Через 30-40 минут смой маску теплой водой.  

ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
pinterest.com

На водяной бане нагрей 2 столовые ложки касторового масла до температуры в 40 градусов. Затем добавь 2 столовые ложки бальзама для волос и 2 столовые ложки перцовой настойки. Хорошо перемешай и нанеси на корни волос. Надень на голову полиэтиленовую шапочку и полотенце. Через 15-20 минут смой маску теплой водой. 

  • Маска для роста волос с медом

1 столовую ложку меда смешай с 1 столовой ложкой коньяка и добавь 1 столовую ложку репейного масла. Перемешай ингредиенты, и нанеси маску по всей длине волос. Оставь ее на 30 минут, затем смой с шампунем. 

ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какую косметику нельзя использовать летом.

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Теги: маски для волос, маски для роста волос, домашние маски, полезные советы, натуральные маски
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Источник: Ivona bigmir)net

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