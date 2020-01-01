Ведущая Анастасия Кошман поделилась своим бьюти-секретом.

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Ведущая тревел-реалити «У кого більше?» (Новый канал) Анастасия Кошман вот уже несколько лет, как блондинка. Ранее локоны девушки были темного оттенка. К Международному дню блондинок ведущая поделилась секретом ухода за волосами, который поможет сделать пряди блестящими и здоровыми

Оказалось, что не нужно покупать дорогие средства для ухода за волосами. Чтобы придать блеск локонам Настя использует... масло жожоба, кокосовое или репейное.

- Я всегда говорю, что осветленные волосы требуют дополнительного ухода, - делится Кошман. – Но необязательно тратить на это много средств!

Как придать здоровый блеск волосам пресс-служба

Секрет очень прост. Масло подойдет практически любое, но, по словам Насти, лучше всего - жожоба.

- Процедуру я делаю на ночь, а утром мою голову, - объяснила ведущая Нового канала. – Для начала хорошенько расчешите волосы. Затем возьмите побольше масла, не жалейте. Разделите волосы на пряди, втирайте масло по всей длине. Кончики проглаживайте вдвойне. Локоны должны быть мегажирными. Затем заплетите косичку или завяжите хвост, расстелите полотенце на подушке и ложитесь спать. Вместо полотенца можно купить специальную тканевую шапочку и надевать ее на ночь.

Как придать здоровый блеск волосам пресс-служба

- Обязательно несколько раз промойте волосы, иначе они останутся жирными! – предупреждает ведущая.

По словам Кошман, утром голову нужно минимум три раза промыть с шампунем.

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