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Солнечный набор: Косметика, которую нельзя использовать летом

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Средства, которые не стоит пускать в дело во время экстремальной жары.
Какую косметику нельзя использовать летом
Какую косметику нельзя использовать летом
pinterest

Первый день долгожданного лета уже наступил, а вы все еще не готовы к трехмесячному жаркому сезону? Не стоит беспокоиться, ведь Ivona приготовила для вас невероятно полезную статью, которая поможет провести знойную пору с максимальным комфортом. Высокие температуры не только портят настроение, плохо сказываются на нашем самочувствии, но и могут значительно ухудшить состояние кожи. Именно поэтому так важно всегда иметь под рукой специальный набор, собранный в соответствии с потребностями эпидермиса. Для того, чтобы помочь коже пережить жару, необходимо очень тщательно подбирать косметические средства, ориентируясь на повышенную солнечную активность, влажность, а также сухость воздуха. Если вы не желаете навредить своей внешности, то лучше отказаться на время летнего периода от некоторых продуктов, которые, уверены, точно есть в ваших косметичках. 

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  • Ретинол 

Так называемый ретинол, или в простонародье витамин А очень полезен в плане омоложения и ухода, а также идеален в использовании на ночь. Если же вы решили купить антиэйдж-продукт с активными частицами, планируя использовать его днем, то должны проследить, чтобы их было совсем немного. Дело в том, что под влиянием солнечных лучей ретинол может ускорить появление пигментных пятен, замедлять обновление клеток и так далее. Косметику с витамином А оставляйте на вечер, а в течении дня используйте более легкую и “свежую”. 

Какую косметику нельзя использовать летом
Какую косметику нельзя использовать летом
pinterest

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  • Масла 

Широко распространенно использование разнообразных косметических масел, например таких как вытяжки из авокадо, макадамии, облепихи и так далее. Они действительно полезны и эффективны, но только в том случае, если вы используете их с умом, то есть в правильное время суток. Некоторые из масел склонны к быстрому окислению под воздействием ультрафиолета, а потому хранить их нужно только в темном стекле, используя исключительно вечером. Проследите, чтобы легкоокисляемых средств не было в вашем дневном уходе, так вы значительно облегчите работу клеток вашего эпидермиса.  

Какую косметику нельзя использовать летом
Какую косметику нельзя использовать летом
pinterest

  • Скрабы для глубокого очищения 

Снимать все поверхностные клетки кожи – мертвые и не очень – до нежных глубоких слоев эпидермиса – плохая идея летом, потому что потом вы выходите на улицу и подставляете свою чувствительную, уязвимую, свежеотшелушенную кожу беспощадному ультрафиолету. Конечно, солнцезащитный крем помогает делу, но не на сто процентов. Вывод: агрессивного отшелушивания, натирания кожи скрабами, глубоко очищающих масок – всего этого следует избегать летом.  

Какую косметику нельзя использовать летом
Какую косметику нельзя использовать летом
pinterest

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  • Кислотные пилинги 

Если вы регулярно посещаете косметолога, и делаете пилинги, то точно знаете, что идеальным временем для этой процедуры является несолнечное время года. Летом же стоит и вовсе отказаться от кислотных средств, так как ультрафиолетовые лучи могут значительно ухудшить состояние вашей кожи и даже спровоцировать появление раздражения, красноты и так далее. Если вы не представляете своей жизни без глубокого отшелушивания кожи, то лучше делать ставку на варианты с низким содержанием кислот, но лучше все-таки максимально ограничить эпидермис от потенциально негативного влияния окружающей среды. 

Какую косметику нельзя использовать летом
Какую косметику нельзя использовать летом
pinterest

Летний макияж, а также уходовые процедуры значительно отличаются от тех, которые мы проделываем, к примеру в течении зимнего периода. Повышенная солнечная активность, соленая вода или сильные ветра у побережья могут негативно отразиться на вашей коже. Именно поэтому так важно отказаться от потенциально опасных средств. Конечно, уже осенью вы сможете вернуться к любимым продуктам с эффективным ретинолом и значительно снизить SPF-фактор солнцезащитных кремов, но летом вам придется пользоваться совсем иными текстурами. Плотным средствам предпочитайте легкие и практически невесомые, не бойтесь использовать “мощные” кремы для защиты от ультрафиолетовых лучей, а также откажитесь от чрезмерного мейка-апа. Только так вы сможете сохранить красоту вашей кожи на протяжении сложного знойного времени года. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 домашних масок из глины помогут освежить кожу лица. 

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Теги: летний уход за кожей, средства для ухода за кожей
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Источник: ivona.bigmir.net

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