Кофейный секрет: ТОП-3 лучших масок для роста волос

Считали, что кофе – всего лишь ароматный и бодрящий напиток? Спешим вам сообщить, что он еще и невероятно полезен для волос!

Горячий и душистый напиток стал традиционным элементом ежедневного ритуала пробуждения. Но мало кто подозревает, что кофе еще и благотворно воздействует на рост и силу ваших волос. Мы привыкли к самодельным кофейным скрабам для лица, но пора открыть этому ингредиенту новое дыхание. Ivona расскажет про 3 лучших рецепта маски для волос, которые сделают их шелковистыми, блестящими и невероятно красивыми.

Читай также: Легкий бриз: ТОП-5 летних ароматов для тех, кто скучает по морю

Польза или вред кофе для волос

Споры в вопросе того, как именно влияет кофеин на волосы среди ученых-исследователей, не утихают. Специалисты буквально разделились на два лагеря: одни выступают за несомненную пользу этого ингредиента для волос, а другие уверены, что при регулярном потреблении напитка, локоны могут начать выпадать. Мы не призываем вас присоединяться к одной из противоборствующих сторон, а лишь советуем повнимательнее изучить пользу данного ингредиента для наружного применения.

Настаиваем на том, что кофейные маски и ополаскиватели значительно ускоряют рост волос, предотвращая их выпадение, а также делают их более эластичными и блестящими. К тому же никто не откажется от того, чтобы их волосы издавали тонкий богатый аромат этого умопомрачительного напитка.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Кому подходят кофейные маски?

К сожалению, данные смеси подойдут не всем девушкам, а лишь дамам с темным насыщенным цветом волос. Натуральным блондинкам стоит воздержаться от процедуры, если они хотят сохранить свой оттенок локонов без изменений. Ни для кого не секрет, что кофе является устойчивым красителем, который способен сделать светлые волосы значительно темнее. Девушкам с искусственно осветленными волосами тоже нужно забыть о кофейных масках, ведь какой в данном случае будет эффект, предсказать абсолютно невозможно. В других же аспектах кофейные маски – универсальны. Они подходят девушкам с волосами любого типа и длины.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Кофейная гуща и ополаскиватели

Если желаете значительно упростить себе жизнь или у вас просто нет времени на приготовление сложносочиненных масок, то можно использовать кофейную гущу. В таком случае ее нужно просто втирать в кожу головы и эффект не заставит себя ждать – волосы заметно укрепятся. Но помните, что промыть голову от гущи будет достаточно сложно – подходите к этой процедуре с особой тщательностью. Однако результат стоит затраченных усилий.

Читай также: Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике?

Для девушек, которые не желают разбираться с кофейными крупинками, советуем пользоваться специальными ополаскивателями. Сразу после очередного мытья волос, прополоскайте шевелюру крепким или разбавленным сваренным и процеженным кофе. Его можно использовать и в качестве кондиционера. Для этого просто залейте жидкость в пульверизатор и периодически спрыскивайте волосы.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Маска из кофе, меда и оливкового масла

Эта маска поможет вашим волосам обрести необычайный блеск и займется их питанием, ведь оливковое масло и мед обладают увлажняющими свойствами. Для приготовления маски необходимо взять по одной столовой ложке кофейного порошка, меда и оливкового масла. Хорошенько их перемешайте до консистенции густой пасты. Наносить полученную смесь необходимо от корней до кончиков и оставить минимум на полчаса. После нужно ополоснуть волосы и вымыть их мягким шампунем.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Кофейная маска с кокосовым маслом

Данный рецепт станет настоящим волшебным спасение для девушек, желающих поскорее отрастить волосы. Кофейный порошок, сваренный с кокосовым маслом, способствует усилению кровообращения в коже головы и стимулирует рост волос. Кокосовое масло, как настоящий современный суперфуд, задерживает влагу в коже головы, а кофеин предотвращает выпадение волос.

Для приготовления маски нагрейте четверть стакана кокосового масла на низкой температуре, добавив одну столовую ложку жареных зерен кофе. Заварите смесь и слегка остудите ее. Процедите и наносите один раз в неделю до мытья волос.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Читай также: Морщинам бой: Как остановить старение кожи лица после 45 лет

Кофе, йогурт и лимон

Нет, это не рецепт нового творожного десерта, а классная маска для питания волос. Йогурт обеспечивает их глубокое кондиционирование, разглаживает вьющиеся волосы, а лимон и кофе очищают и отшелушивают кожу головы, в результате чего волосы становятся упругими и здоровыми.

Для приготовления маски нужно смешать стакан йогурта, одну столовую ложку кофейной гущи и немного лимонного сока. Нанесите маску на волосы и подержите ее 30-40 минут, а после промойте чистой водой.

Кофейные маски для роста волос pinterest

Опытным путем доказано, что специальные кофейные маски для волос способны значительно улучшить их состояние и внешний вид. Попробуйте одну из бюджетных и легких в приготовлении масок – сделайте ваши локоны сильными, блестящими, полными силы. Если хотите ускорить рост волос максимально быстро, то игнорировать маски из кофе просто нельзя.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-50 нейл-идей помогут вам сверкать летом 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram