Выщипывайте правильно: Как придать бровям идеальную форму

Как выщипывать брови в домашних условиях.

Как и у любой другой бьюти-процедуры, выщипывание бровей тоже имеет свои правила. Конечно, сегодня не нужно прикладывать для этого много усилий: брови-ниточки безвозвратно вышли из моды, а главные позиции заняли слегка небрежные пушистые бровки естественной формы. Но за ними также нужен уход! Есть большая разница между стильной небрежностью и неопрятностью. Как правильно ухаживать за бровями и бережно удалять лишние волоски, расскажет Ivona.

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Используйте только пинцет

Такой инструмент максимально удобен для самостоятельного использования в домашних условиях, особенно если он скошенной формы, а не прямой. Им удобно выщипывать пушок, захватывать короткие и светлые волоски, не повреждая при этом волосяную луковицу и эпидермис.

Как правильно выщипывать брови pinterest

Не увлекайтесь

Несмотря на боль и неприятные ощущения, процесс избавления от лишних волосков может быть весьма медитативным - опомниться не успеете, как от красивых, густых бровей останется две с половиной волосинки. Поэтому специалисты советуют садиться выщипывать брови только в случаях крайней необходимости и быть предельно внимательными, что не испортит естественную форму навсегда или не разрушить волосяную луковицу.

Как правильно выщипывать брови pinterest

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Подготовьте форму заранее

С помощью карандаша для бровей или теней накрасьте брови такой формы, которую вы хотите получить в результате после выщипывания. Все, что останется за пределами - лишнее. Так вы убиваете двух зайцев одним выстрелом: вы заранее знаете и видите, какой формы будет бровь, и можете оценить, идет она вам или нет, и вы точно не выщипнете лишнего. Этим лайфхаком пользуются и новички, и профессионалы в салонах.

Как правильно выщипывать брови pinterest

Не выщипывайте брови сверху

Такую работу можно доверить только профессионалу. Это связано с тем, что волосяные луковицы там, где кожа становится более плотной, очень хрупкие и из-за неловкого движения могут разрушиться. То есть волосков на этом месте может больше не вырасти. Хорошо, если вы подобрали идеальную форму и не увлеклись выщипыванием. Но если вы хватили лишку, плешь на том месте может остаться на всю жизнь. Выщипывайте только нижнюю чат бровей, ту, что ближе к подвижному веку.

Как правильно выщипывать брови pinterest

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Не используйте увеличивающее зеркало

Вообще подобный инструмент - легальный способ пытки, ведь он показывает абсолютно все недостатки кожи. Да, сперва может показаться, что для удаления лишних волосков в области бровей увеличивающее зеркало - это то, что нужно. Однако именно это увеличение может сыграть с вами дурную шутку. Не имея возможности оценить все поле деятельности, вы сможете видеть лишь часть одной брови. Если вы выщипываете не по нарисованной форме, может оказаться, что выщипыванием вы переусердствовали. Старайтесь делать это у обычного зеркала, где вы можете видеть все лицо.

Как правильно выщипывать брови pinterest

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