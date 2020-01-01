Антиэйдж уход: ТОП-5 лучших масок из глины для разного типа лица

Рецепты самых эффективных масок для здоровой и свежей кожи лица, которые можно сделать в домашних условиях.

Маски из глины стали настоящим must-have в бьюти-арсенале любой девушки, которая заботится о своей коже и планирует с ее первозданным обликом пройти долгое время рука об руку. Голубая, зеленая, белая, черная, красная...кажется, разновидностей этого материала красоты не счесть. Лучшие бренды косметики по уходу за кожей пытаются отобрать друг о друга как можно больше поклонников их средств, которые, впрочем, стоят не так уж мало. Ivona представляет ТОП бюджетных масок из глины “handmade“, среди которых девушка с любой кожей найдет своего “спасителя“.

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Для жирной кожи

Обладательница жирной кожи лица кажется, что природа их наказала за злодеяния в прошлых жизни, наградив проблемами с угрями, постоянным блеском и непроходящими прыщикам. Однако в антивозрастном ракурсе именно девушки с такой кожей - настоящие счастливицы, ведь они будут очень медленно стареть, и проблема морщин коснется их гораздо позже, чем “удачливых“ подруг с нормальной или сухой кожей. Тем не менее ухаживать за таким “требовательным“ лицом очень сложно, ведь ему нужен особенный уход, чтобы избежать прыщей и воспалений, и чтобы общий облик постоянно не портили расширенные поры и характерный блеск. В таком случае именно глина станет универсальным средством, которое сможет подарить матирующий эффект.

Эффект от маски будет видно буквально после первого применения, а функционал ее не ограничивается только очищением. Она также способна отшелушивать омертвелые клетки эпидермиса, может сужать поры, питать, подсушивать и увлажнять кожу.

Рецепт 1. Отлично подсушит и очистит жирную кожу маска из талька и глины. Сделать в домашних условиях ее невероятно легко. Необходимо смешать 1 ч.л. порошка талька с таким же количеством глины и добавить 2 ст.л. молока, а затем растереть до консистенции жидкой сметаны. Массу наносят на чистое, слегка увлажненное лицо, избегая участков кожи вокруг глаз и рта, а держать ее можно не более 25 минут. Будьте осторожны, делать такую маску можно не чаще, чем раз в неделю - во избежание нежелательных последствий в виде ожогов.

Маски из глины для разных типов лица pinterest

Для комбинированной кожи

Комбинированная кожа - менее сложный исходный материал, чем жирная, но и в уходе за ней есть свои нюансы. Справиться с высыпаниями на одном участке и сухость на другом сможет маска из черной глины, которая очистит, подсушит и убьет бактерии, которые вызывают прыщики.

Рецепт 2. Для этой поистине животворящей маски понадобится всего два ингредиента, а именно - 1 ч.л. черной глины и 2 ст.л. череды или календулы. Не бойтесь видимой труднонаходимости ингредиентов - и то, и другое можно с легкостью купить в аптеке. Чтобы приготовить маску для проблемной кожи, залейте 2 ст. л. череды или календулы стаканом кипятка. Настаивайте в течение одного часа. Затем добавьте в настой черную глину, нанесите на лицо, и через 10 мин смойте прохладной водой. Подобную маску можно делать несколько раз в неделю.

Маски из глины для разных типов лица pinterest

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Для сухой кожи

Сухая кожа требует тщательного ухода, ведь на ней очень быстро могут появится первые морщины. Ваша задача - обеспечить питание и увлажнение, чтобы снять дискомфорт и продлить молодость. Вашим идеальным SOS-средством станет красная глина, которая насытит глубинные слои кожи кислородом, усилит обменные процессы и поможет увлажнить и омолодить кожу.

Рецепт 3. Для приготовления маски из красной глины нужно взять 2 ч.л. порошка и смешать с небольшим количеством воды, которую при желании можно заменить маслом или сметаной. Главное, чтобы кашица не получилась слишком жидкой, иначе при нанесении на лицо она может потечь. Поэтому рекомендуется при первом примени красной глины для приготовления маски брать совсем немного воды. Наносить ее следует, как и все остальные, избегая слишком нежных участков вокруг глаз. Применять подобную маску следует не чаще двух раз в неделю, в течение 5-10 минут.

Маски из глины для разных типов лица pinterest

Для отбеливания

Гиперпигментация, неровный цвет кожи, затемнение некоторых, особо чувствительных к воздействию солнца и незащищенных участков лица - проблемы, с которыми каждое лето сталкиваются многие женщины. Но и тут на помощь придет глина - на этот раз белая, которая поможет восстановить здоровый тон и омолодить внешний облик.

Рецепт 4. Чтобы приготовить ваше отбеливающее средство для лица возьмите 1 ст.л. белой глины, разведите ее 1 ст.л. сока огурца, петрушки, клюквы, смородины или клубники на выбор, добавьте 5-10 капель сока лимона, перемешайте до консистенции густой сметаны и нанесите на лицо на 15 минут. Подобный рецепт подходит для обладательниц жирной и комбинированной кожи, а вот девушкам, у которых лицо склонно к сухости, рекомендуем в смесь добавить 1 ст.л. сметаны - эффект вас приятно порадует.

Маски из глины для разных типов лица pinterest

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Для борьбы с угрями

Каждая девушка хочет иметь чистое и здоровое лицо, но как быть, если на коже появляются воспаления, черные точки и зоны с повышенной жирностью? В нелегкой борьбе с прыщами недорогим вариантом натурального ухода за проблемной кожей послужит глина, а все потому, что она богата микроэлементами и минеральными солями, так необходимыми вашей коже.

Рецепт 5. Возьмите 1 ч.л. белой глины, 1/2 чайной ложки корицы и немного воды. Смесь необходимо довести до консистенции сметаны и точечно нанести на прыщики, а через 25 минут ее можно смыть водой и наслаждаться значительно посвежевшим обликом.

Маски из глины для разных типов лица pinterest

Самая простая, не требующая замысловатых манипуляций маска из глины способна чуть ли не мгновенно оздоровить лицо и придать ему свежий вид. Благодаря огромному количеству микроэлементов и витаминов она глубоко приникает в слои кожного покрова, и насыщает “оздоровительным коктейлем“ буквально каждый участок вашей кожи.

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