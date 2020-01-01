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Особенный день: ТОП-15 самых нежных вариантов нейл-арта для невесты

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Трогательный и изящный маникюр, который украсит лук новобрачной летом 2020.
Маникюр для невест на лето 2020
Маникюр для невест на лето 2020
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Кто бы что не говорил, а день свадьбы каждая девушка считает одним из самых счастливых в своей жизни. Сложно передать те эмоции, которые захлестывают новобрачную на пороге нового витка судьбы. Страх, нервы, беспричинные переживания, но вместе с тем ощущение полного, безграничного счастья. Даже, если вы готовитесь к уже третьей свадьбе после предыдущих неудачных попыток, никто не имеет права навешивать на вас ярлыки, и лишать законного права почувствовать себя всецело довольной собой и своим особенным днем.  

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Для того, чтобы праздник удался, необходимо уделить особое внимание каждому аспекту подготовки к торжественному дню. Организацию мероприятия оставьте для профессионалов, а вот свадебный образ лучше в мельчайших деталях подготовить самой. Так, ваш лук должен быть абсолютно идеальным: от тиары в волосах до педикюра (пусть и увидит его лишь ваш будущий супруг). Красивый маникюр - обязательный нюанс полноценного аутфита новобрачной. Ручки будут светиться на кадрах из ЗАГСа, когда станете “передавать эстафету” подругам с помощью символического букета, а также в моменты самого трогательного и важного момента - узаконивания отношений. Ivona представляет ТОП-15 самых нежных и романтичных идей свадебного маникюра для тех невест, кто решил рискнуть выйти замуж летом 2020. 

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Прежде всего нужно понимать, что свадебный маникюр не должен бросаться в глаза. Пусть он будет лишь милым дополнением, финальным штрихом идеального и продуманного лука новобрачной. Лишь в том случае, если вы решили устроить торжество в стилистике гранж или актуального фэшн-нуво, можно позволить себе отхождения от традиционного бьюти-лука. Оттенок лака для фона нейл-арта стоит выбирать с акцентом на нежность и романтичность. Все оттенки белого, жемчужный, перламутровый, хромированный, нюдовые тона, пастельно-розовые, а также любые пастельные цвета, щедро разбавленные белилами. Ядовито-розовый и страстный красный оставьте для медового месяца: уж тут вы сможете поэкспериментировать с любимыми, но табуированными оттенками свадебного дня.  

Многие современные невесты выбирают дизайн скромный и лаконичный, который будет лишь разумно вписываться в канву свадебного повествования. Некоторые девушки настолько увлекаются базовостью нейл-арта, что предпочитают оставлять ноготки прозрачными, делать традиционный френч или окрашивать их в монохромные и изящные оттенки. Подобная классическая техника кажется нам разумной, но все-таки иногда можно позволить своей фантазии утащить вас в мир прекрасный иллюзий. 

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Летом 2020 все еще остается популярным ажурный маникюр, который легко воспроизвести с помощью специальных стикеров. Контрастный фон или элегантные оттенки - кружевные плетения на ноготках средней длины выглядят одинаково хорошо. Кроме того, в этом сезоне особо популярны полупрозрачные текстуры, достигающие эффекта негативного пространства. Цветочные мотивы и геометрические вольности также остаются востребованными, хотя летом 2020 они могут показаться чересчур банальными. Если скомбинировать любимый нейл-принт с модной техникой, то на выходе получится отменный свадебный маникюр. 

Кроме того, что идеальный свадебный нейл-арт поможет вам полностью ощутить атмосферу праздника, вы еще и сможете использовать выбранный и ставший любимым дизайн в обычной жизни. Поверьте, мужчинам нравится, когда ногти их избранниц выглядят не как бунтующий акт фэшн-высказывания, а как трогательное дополнение чувствительной души их обладательниц. Скромный дизайн, романтические оттенки, средняя длина и не слишком эксцентричная форма - основные характеристики свадебного маникюра, который будет в моде не только летом 2020, но и многие последующие сезоны. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 стрижек считаются самыми актуальными летом 2020.

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Теги: подготовка к свадьбе, свадебный маникюр, образ невесты, лето 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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