Кудри или боб: ТОП-5 самых модных летних стрижек 2020 года

Прически, которые презентовали ведущие стилисты, закрепив четкий план развития бьюти-индустрии.

Самый верный способ обмануть собственную судьбу или и вовсе начать новую жизнь - стартовать с самых на первый взгляд незначительных мелочей. Например, вы можете изменить оттенок волос, полностью пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение изящной романтике в противовес спокойному кэжуалу. Однако, большинство девушек решают начать свое преображение с новой прически. Стрижка или непривычная укладка - кажется, что внутренние изменения напрямую связаны с тем, как вы выглядите. Мужчинам подобное предположение может показать нонсенсом, но мы, женщины, знаем ведь, что только грамотный мейковер может вернуть уверенность в себе и доказать свою значимость. Чтобы летом 2020 вам было легче выбирать актуальную стрижку, чтобы с ее помощью изменить собственный фатум, Ivona решила презентовать ТОП-5 самых стильных причесок, которые успели покорить мировые подиумы. Теперь они готовы взять в плен и ваши сердца.

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Удлиненный боб

Перед вами пример идеальной и смелой стрижки, которая подойдет любой девушке. Даже той, которая не привыкла рисковать понапрасну, и отваживаться на смелые поступки. В качестве вдохновения и референса приносите своему мастеру фото Кайи Гербер. Удлиненный боб, которому она отдала предпочтение еще прошлым летом до сих пор находится на пике популярности. Чтобы сделать прическу еще более актуальной и подходящей под тренды 2020 года, попросите мастера обрезать волосы чуть ниже подбородка, но так, чтобы они не касались плеч.

Модные стрижки на лето 2020 pinterest

Маллет

Именно так называлась стрижка, которую в 70-е годы предпочитал носить певец и законодатель мод Дэвид Боуи. Как тогда, так и сейчас многие остаются слепы к остромодным решениям, считая подобную укладку уж чересчур экстравагантной и эксцентричной. В 2020 году маллет готов вновь побороться за своих поклонников, и, вероятно, пришествие окажется более успешным. В обновленном варианте переход от коротких волос к длинным не такой резкий, а потому освеженная укладка выглядит намного женственнее и изящнее.

Модные стрижки на лето 2020 pinterest

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Кудри до плеч

Если пока вы не готовы к радикальному преображению, но освежить внешность отчаянно хочется, советуем вооружиться средствами для укладки. Летом 2020 в почете кудри до плеч в стиле диско-80х. Выглядят они невероятно мило, трогательно и очень энергично. Легкий беспорядок, если форма лица позволяет, то волнистая челка - выбирайте стилистку, которая подходит именно вам. Самое прекрасное, что уже на следующий день вы сможете вернуться к любимым легким локонам или прямым прядям, лишь смыв остатки косметики для волос.

Модные стрижки на лето 2020 pinterest

Удлиненная пикси

Или же боб - вне зависимости от того, какой прическе вы отдадите предпочтение, выглядеть она будет невероятно круто. Вы могли заметить, что большинство стилистов на показах нынешнего сезона выпускали моделей на подиумы, хвастающими короткими волосами. Подобная укладка здорово выглядит как прямых, так и на волнистых волосах - в последнем случае она кажется очень романтичной и загадочной. К тому же, удлиненная стрижка пикси украсит девушек с круглым лицом, визуально сделав скулы более акцентными, а овал - удлиненным.

Модные стрижки на лето 2020 pinterest

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Стрижка под горшок

В прошлом году Шарлиз Терон поразила общественность новой и абсолютной смелой стрижкой. “Горшок” в исполнение американской красотки выглядит удивительно стильно и свежо. Неважно, что стрижке героини Деми Мур из ленты “Привидение” уже 30 лет, ведь иногда все самое новое, а потому актуальное - хорошо забытое старое.

Модные стрижки на лето 2020 pinterest

Решиться на радикальное преображение способны либо самые отважные и смелые женщины, либо те, которым настолько наскучила собственная жизнь, что им буквально больше нечего терять. Мы всегда радуемся тому, когда девушки находят в себе внутреннюю мощь, помогающую изменить судьбу. Новая, крутая и актуальная стрижка - самый красивый и верный способ впустить в свою жизнь изменения. С нашими советами и бьюти-подсказками мы уверены, что ваше летнее преображение 2020 станет фееричным.

Раннее мы писали о том, каким средствам не место в вашем наборе летней косметики.

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