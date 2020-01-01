Разбираемся, почему мелкие прыщики появляются в жару и как от них избавиться.

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле? pinterest.com

Погодные условия влияют на состояние нашей кожи не менее активно, чем косметика, питание и образ жизни. В летний период чрезмерный зной вызывает потливость, а вслед за этим угри и прыщи. Ivona расскажет о причинах появления летних высыпаний, а также даст несколько полезных рекомендаций по борьбе с ними.

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Причины появления прыщей и угрей в жару

Сильное потоотделение

Чрезмерное влияние солнца

Токсины

Неправильное питание и очищение

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле? pinterest.com

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Сыпь на лице и теле от жары: профилактика

Летом не стоит пользоваться скрабирующими средствами и проводить глубокие процедуры очищения - они откроют чистые и более глубокие поры для дальнейшего загрязнения.

Отдавайте предпочтение мягкому пилингу или мелкозернистым скрабам для очищения лица раз в неделю тогда, когда вы уже никуда не собираетесь выходить.

Хорошо помогут очистить кожу и глиняные маски. Белая и розовая хорошо избавляют от мелких прыщей, голубая, зеленая и желтая рекомендуются для зрелой кожи.

Ежедневное очищение должно включать чистку лица с помощью подходящего вашему типу кожи геля или пенки, затем - использование тоника без содержания спирта. После очищения обязательно воспользуйтесь легким увлажняющим кремом с SPF.

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле? pinterest.com

Откажитесь от пудры: она забивает поры вместе с кожным салом и уличной пылью. В течение дня лучше пользоваться матирующими салфетками.

Пейте больше воды. Чистая питьевая вода больше всего подходит для восполнения влаги.

Для поддержания кожи в тонусе и чистоте можно пользоваться кубиками льда из сушеных трав вместо. Сделайте отвар мать-и-мачехи, ромашки или календулы, затем остудите и залейте в формы для льда. Каждое утро протирайте лицо свежим кубиком после умывания.

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле? pinterest.com

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