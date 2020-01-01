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Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?

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Разбираемся, почему мелкие прыщики появляются в жару и как от них избавиться.
Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
pinterest.com

Погодные условия влияют на состояние нашей кожи не менее активно, чем косметика, питание и образ жизни. В летний период чрезмерный зной вызывает потливость, а вслед за этим угри и прыщи. Ivona расскажет о причинах появления летних высыпаний, а также даст несколько полезных рекомендаций по борьбе с ними. 

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Причины появления прыщей и угрей в жару 

  • Сильное потоотделение 
  • Чрезмерное влияние солнца 
  • Токсины 
  • Неправильное питание и очищение

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
pinterest.com

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Сыпь на лице и теле от жары: профилактика 

  • Летом не стоит пользоваться скрабирующими средствами и проводить глубокие процедуры очищения - они откроют чистые и более глубокие поры для дальнейшего загрязнения.  
  • Отдавайте предпочтение мягкому пилингу или мелкозернистым скрабам для очищения лица раз в неделю тогда, когда вы уже никуда не собираетесь выходить.  
  • Хорошо помогут очистить кожу и глиняные маски. Белая и розовая хорошо избавляют от мелких прыщей, голубая, зеленая и желтая рекомендуются для зрелой кожи.
  • Ежедневное очищение должно включать чистку лица с помощью подходящего вашему типу кожи геля или пенки, затем - использование тоника без содержания спирта. После очищения обязательно воспользуйтесь легким увлажняющим кремом с SPF.  

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
pinterest.com

  • Откажитесь от пудры: она забивает поры вместе с кожным салом и уличной пылью. В течение дня лучше пользоваться матирующими салфетками. 
  • Пейте больше воды. Чистая питьевая вода больше всего подходит для восполнения влаги. 
  • Для поддержания кожи в тонусе и чистоте можно пользоваться кубиками льда из сушеных трав вместо. Сделайте отвар мать-и-мачехи, ромашки или календулы, затем остудите и залейте в формы для льда. Каждое утро протирайте лицо свежим кубиком после умывания. 

Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
Сыпь от жары: как бороться с прыщами на лице и теле?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие продукты полезные для кожи лица.

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Теги: здоровье, лето, жара, сыпь, прыщи
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Источник: ivona)bigmir.net

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