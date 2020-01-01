Бьюти-лайфхаки для нанесения макияжа в жару

Бьюти-лайфхаки, которые обеспечат идеальный мейк в любую погоду.

Мы, девочки, обожаем краситься, украшать себя, в общем делать все возможное для того, чтобы выглядеть на все сто. Даже летом мы не можем отказать себе в удовольствии покрасоваться новым супермодным макияжем или просто сделать каждодневный мейк и пойти счастливой, довольной и уверенной себе в мир трудовых будней. Но жара, порой, жестоко нарушает наши планы и беспрекословно решает, выдержит ли наш макияж проверку на стойкость. Для того, чтобы не оказаться заложницей ситуации и не зависеть от погодных факторов, важно выбирать правильные косметические средства на лето. Ivona собрала самые действенные и актуальные советы и готова спасти ваш идеальный летний макияж.

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Мы неоднократно сообщали о том, каким должен быть трендовый макияж на лето 2020, и уверены, что вы внимательно прислушивались к нашим советам и уже готовитесь опробовать все разнообразие трендовых техник. Вот только незадача - как сохранить мейк в его изначальном совершенстве, если невыносимая жара и все вытекающие из нее обстоятельства так и стремятся сделать все возможное, чтобы макияж предательски потек. И пока температура воздуха стремится к отметке в 30 градусов по Цельсию, мы, тем временем, готовы предложить вам проверенные на собственном опыте правила стойкого макияжа.

Очищение - обязательный этап ухода

Каждая взрослая и сознательная женщина понимает, что без правильного очищения кожа обречена на проблемы, решить которые сможет только дерматолог. Летом риск усугубить состояние кожи из-за неправильного очищения или его отсутствия слишком велик. Да и именно очищение является тем начальным фактором, который поможет продержаться вашему макияжу летом максимально долго. Помимо ваши индивидуальных каждодневных ритуалов очищения - геля для умывания, молочка, тоника и кремов, необходимо пользоваться специальными очищающими масками. Профессионалы рекомендуют летом хотя бы несколько раз в неделю пользоваться маской на основе глины: для нормальной и комбинированной кожи достаточно одного раза, для жирной - два-три.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

Стойкая база - залог успеха

База под макияж, а если говорить модными терминами, то - праймер создан для того, чтобы приблизить вашу кожу к максимальному совершенству. Он наносится как основа под макияж еще до того, как вы нанесете тональный крем, выравнивает оттенок кожи, сглаживает морщинки и скрывает расширенные поры. Летом он незаменим вне зависимости от вашего типа кожи и ее состояния, если ваша основная цель - сохранить мейк на целый день вплоть до вечерних посиделок за бокалом вина с подругами или бойфрендом. Как же работает это чудо-средство? Праймер создает тончайшую прослойку между кожей и декоративными продуктами, которая не дает себуму (продукту деятельности сальных желез) разрушить пигмент средств, и тем самым усиливает «сцепление» тональной основы с кожей.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

Матирующий эффект

Если вы хотите, чтобы ваш летний макияж продержался максимально долго, то стоит заменить все ваши привычные средства на те, у которых есть пометка “матирующие“. Гель, молочко, дневной и ночной кремы должны быть с матовым эффектом. Именно он контролирует и убирает лишний блеск. Если вы почувствовали, что ваша кожа начинает потеть, то не спешите запудривать лицо в стремлении избавиться от неестественного жирного блеска. Пудра решит проблему, а лишь поспособствует двойному выделению жира. Да и забитые поры в таком случае вам тоже обеспечены. Помочь спасти макияж летом смогут матирующие салфетки, которые уберут лишний блеск кожи без печальных последствий и поврежденных пор.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

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Правильные движения

Думаете, что наносите косметику правильно? Почему-то нам кажется, что иногда вы можете и “смухлевать“, забыв о том, что нужно не втирать косметику в кожу, а “вбивать“ легкими похлопывающими движения. К тому же, приучите себя к нанесению мейка правильными инструментами: тональный крем и пудру с помощью спонжа, а румяна - кистями. И обязательно помните о том, что ваши “волшебные кисточки“ необходимо регулярно очищать. Вы же не хотите кроме жирного блеска летом получить еще и россыпь прыщиков?

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

Питайте вашу кожу

Мы имеем в виду, не тот продуктовый набор, из которого состоит ваш летний рацион, и уж точно не советуем наносить увлажняющий крем поверх косметики. Под “питанием“ подразумевается использование термальной воды - настоящей супергероини вашего лета. Она не только питает кожу и ухаживает за ней, контролируя количество выделяемого жира, но и предотвращает неприятное “скатывание“ мейка в течение дня.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

Водостойкая косметика

Именно такими средствами должна быть заполнена ваша косметичка, если вы хотите, чтобы ваш макияж продержался целый день вне зависимости от температуры воздуха. К тому же при таком “стойком параде“ можно не только на работу под кондиционеры идти, но и выходить на пляж, купаться в море и заниматься активностями за городом. Туш должна быть водостойкой, ровно, как и карандаш для глаз, который лучше дополнительно закрепить тенями. Старайтесь не делать слишком активный макияж глаз, потому что сохранить его изначальный вид будет практически невозможно. Средства для губ тоже нужно выбирать с умом. Самыми лучшими летними помощниками вам будут матовые помады, подкрепленные карандашом для губ.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

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Защита от солнца

Куда же без наших любимых и таких действенных средств с УФ-фильтрами? Мало того, что, пользуясь ими мы предотвращаем ранее старение кожи и кучу возможных малоприятных последствия слишком явного “столкновения“ кожи лица с небесным светилом, но и помогаем нашему летнему макияжу продержаться максимально долго в течении дня.

Как сделать стойкий летний макияж pinerest

Спасти вашу кожу от потеков, сохранить достойный вид макияжа на протяжении целого дня возможно, если вы будете активно пользоваться нашими правилами и не станете игнорировать ни один из подпунктов. Мы ведь хотим как лучше - чтобы вы сияли целый день даже в самую знойную погоду!

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