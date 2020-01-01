ТОП-движений: Как быстро убрать второй подбородок

Самые эффективные упражнения, которые помогут подтянуть овал лица.

Он мешает нам делать красивые селфи, он вмешивается в нашу социальную активность, и вообще будто живет своей собственной жизнью. Второй подбородок появляется не только у женщин с лишним весом, но и у тех, которые ни одного дня не страдали от избыточной массы тела. Строение черепа, плохие привычки, как например многочасовые зависания со смартфоном, а также неправильная осанка - эти и многие другие причины в первую очередь влияют на то, как выглядит ваш овал лица. Ivona предлагает испытать на себе ТОП простых и эффективных упражнений, которые очень быстро позволят избавиться от второго подбородка.

Упражнения от второго подбородка

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Язык

Подтянуть мышцы шеи и в области второго подбородка способны, как ни странно, упражнения с языком. Вытяните его со всей силы — постарайтесь достать им до кончика носа, пока не почувствуете сильное напряжение. Затем опустите язык вниз, как будто хотите дотронуться до подбородка. Повторите несколько раз. Уже после нескольких недель регулярных занятий мы заметите, насколько подтянулась кожа в проблемных зонах.

Как быстро убрать второй подбородок pinterest

Похлопывания

К данному упражнению советуем приступать сразу же после первого. От первого упражнения сразу приступайте ко второму — тыльной стороной ладони слегка похлопывайте подбородок, не слишком сильно, но ощутимо. Старинный метод, который вот уже несколько десятилетий позволяет женщинам избавиться от непривлекательного дефекта внешности.

Откройте рот

Еще одно эффективное упражнение: запрокиньте голову назад, широко откройте рот — так, чтобы почувствовать сильное напряжение под челюстью. Считайте до 20 и очень медленно закрывайте рот. Повторите несколько раз.

Как быстро убрать второй подбородок pinterest

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Губы

Это упражнение прорабатывает губы, щеки и область нижней челюсти. Чтобы выполнить его, вытяните и надуйте губы трубочкой, направляя их вперед. Затем начинайте двигать губы влево, в центр и вправо. Сделайте упражнение не меньше 10 раз.

Подбородок

Чтобы укрепить и подтянуть мышцы лица и шеи, попробуйте это упражнение. Оно подходит не только для коррекции второго подбородка, но и для поддержания общего тонуса мышц лица. Техника выполнения:

Встаньте и выпрямите спину и шею.

Потяните подбородок к потолку и сожмите губы как можно крепче.

Удерживайте позу в течение 10 секунд, а затем расслабьте мышцы и опустите подбородок.

Повторяйте упражнение по 10 раз два раза в день, чтобы избавиться от второго подбородка.

Как быстро убрать второй подбородок pinterest

Шея

Повороты — отличный способ прокачать мышцы лица и шеи. Выполнять упражнение можно и дома, и на работе. Как подтянуть подбородок и шею:

Медленно и осторожно поверните голову в сторону, чтобы подбородок был параллелен плечу.

Убедитесь, что ваши глаза смотрят в сторону.

Медленно опустите голову вниз, а затем поверните ее в другую сторону.

Сделайте упражнение 10 раз по 2 подхода в день.

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Теннисный мячик

Еще один замечательный и максимально простой способ повысить тонус мышц лица и шеи — это упражнение с обычным теннисным мячиком. Что нужно делать:

Поместите теннисный мяч под горло и удерживайте спортивный инвентарь подбородком.

Затем прижмите мяч подбородком как можно сильнее и немного опустите голову.

Сделайте упражнение 10 раз по два подхода в день. Несложная техника поможет избавиться от второго подбородка.

Как быстро убрать второй подбородок pinterest

Для того, чтобы справиться с проблемой второго подбородка, вам не придется обращаться к пластическим хирургам или сюрреалистичным гаджетам корейского происхождения. Как и с прочими антивозрастными изменениями или природными недостатками внешности нам можгут помочь привычные упражнения фейсблидинга. Уже после двух недель активных каждодневных занятий вы сможете заметить, как разительно отличается ваше лицо от исходного варианта. Второй подбородок - приговор лишь для тех женщин, которые отказываются уделять своей внешности должное внимание. Помните, что не бывает некрасивых. Есть лишь те, что ленятся заниматься собой.

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