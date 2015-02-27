Что подарить подруге на 8 Марта: небанальные идеи (с фото)

Той, которую вы считаете если не своей сестрой, то самым близким человеком, очень хочется презентовать нечто особенное!

Что подарить на 8 Марта человеку, с которым ты делишься самыми сокровенными секретами и знаешь подробности его личной жизни до мельчайшей деталей? Ivona знает ответ на этот вопрос!

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Часто подруга становится тем человеком, к которому ты прибежишь в первую очередь, чтоб пожаловаться на жизнь за чашечкой чая с кексом. Стоит ли говорить, что твой BFF (Best Friend Forever) заслуживает чего-то большего, чем заурядное смс-поздравление с 8 Марта?

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Будь изобретательна и подари подруге на 8 Марта что-то, с чем у вас обеих возникают приятные и теплые воспоминания:

диск с подборкой вашей любимой музыки или памятными песнями. Вы сможете прослушать его вместе, освежая в памяти важные события в истории вашей дружбы

Что подарить подруге на 8 Марта: Музыкальная подборка pinterest.com

футболку с портретом кумира. Или кружку. Или ростовую подушку, с которой будет удобно обниматься, представляя себя в объятиях любимого персонажа (такие называются дакимакура и очень популярны в Японии). Если твоя подруга заядлый любитель сериалов, украшения с символикой или атрибутикой ее любимых историй будет тоже очень кстати

Что подарить подруге на 8 Марта: Кисти для макияжа "Игра Престолов" - 450 грн pinterest.com

книгу с пометками в запоминающихся местах. Такой подарок поднимет настроение твоей подруге и будет утешать ее в трудную минуту тогда, когда ты не сможешь быть рядом. Пусть это будут вдохновляющие цитаты, философские мысли или милые шутки, которые она со временем будет вспоминать с улыбкой на лице.

Что подарить подруге на 8 Марта: Вдохновляющая книга или ежедневник - 250 грн pinterest.com

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Если же история вашей дружбы еще только начинается, обрати внимание на подарки на все случаи жизни: милые украшения (если сомневаешься в выборе, обрати внимание на стиль украшений, которые она носит каждый день), шоколадный набор или лак трендового оттенка (к слову весной 2020 года в моде деним, металлик, вишневый, изумрудный и цвет корицы).

Что подарить подруге на 8 Марта: Набор украшений - от 400 грн

Для тебя твоя подруга - особенный человек, так что постарайся выбрать для нее подарок на 8 марта так, чтобы она почувствовала твою любовь, признательность, уважение и восхищение.

Что подарить подруге на 8 Марта: подарочный набор - от 200 грн pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.

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