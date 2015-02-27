Что подарить подруге на 8 Марта: небанальные идеи (с фото)
Что подарить на 8 Марта человеку, с которым ты делишься самыми сокровенными секретами и знаешь подробности его личной жизни до мельчайшей деталей? Ivona знает ответ на этот вопрос!
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Часто подруга становится тем человеком, к которому ты прибежишь в первую очередь, чтоб пожаловаться на жизнь за чашечкой чая с кексом. Стоит ли говорить, что твой BFF (Best Friend Forever) заслуживает чего-то большего, чем заурядное смс-поздравление с 8 Марта?
Будь изобретательна и подари подруге на 8 Марта что-то, с чем у вас обеих возникают приятные и теплые воспоминания:
- диск с подборкой вашей любимой музыки или памятными песнями. Вы сможете прослушать его вместе, освежая в памяти важные события в истории вашей дружбы
- футболку с портретом кумира. Или кружку. Или ростовую подушку, с которой будет удобно обниматься, представляя себя в объятиях любимого персонажа (такие называются дакимакура и очень популярны в Японии). Если твоя подруга заядлый любитель сериалов, украшения с символикой или атрибутикой ее любимых историй будет тоже очень кстати
- книгу с пометками в запоминающихся местах. Такой подарок поднимет настроение твоей подруге и будет утешать ее в трудную минуту тогда, когда ты не сможешь быть рядом. Пусть это будут вдохновляющие цитаты, философские мысли или милые шутки, которые она со временем будет вспоминать с улыбкой на лице.
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Если же история вашей дружбы еще только начинается, обрати внимание на подарки на все случаи жизни: милые украшения (если сомневаешься в выборе, обрати внимание на стиль украшений, которые она носит каждый день), шоколадный набор или лак трендового оттенка (к слову весной 2020 года в моде деним, металлик, вишневый, изумрудный и цвет корицы).
Для тебя твоя подруга - особенный человек, так что постарайся выбрать для нее подарок на 8 марта так, чтобы она почувствовала твою любовь, признательность, уважение и восхищение.
Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.
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