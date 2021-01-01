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Местия: как отдохнуть в самом сердце Сванетии

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Как добраться до Сванетии из Украины и что посмотреть в туристическом центре региона — Местии .
Местия: как отдохнуть в самом сердце Сванетии
Местия: как отдохнуть в самом сердце Сванетии
Татьяна Красноголовец

Современная Сванетия раскинулась на северо-западе Грузии. Это самый аутентичный регион страны, вероятно, поэтому и кажется немного сказочным. Здесь удивительно сочетаются первозданная красота гор и лесов и уникальная архитектура. Таких башен, которые местные называют кошками, вы не увидите больше нигде в мире.

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Гостеприимство сванов не знает границ: с виду гордые и суровые, они в душе добры и отзывчивы, ценят и уважают каждого туриста. Побывав здесь однажды, вы точно захотите вернуться. И совсем не важно, какое время года выберете для путешествия. Сванетия прекрасна всегда!

С 1 марта 2021 в Грузии открыли границы, туристы из разных стран приехали встречать весну именно в Сванетию. Здесь еще можно было покататься на лыжах, ведь вплоть до мая на местном горнолыжном курорте лежит снег и трассы пригодны для катания на лыжах. Летом в Сванетии популярен пеший туризм. Это самый лучший период для осмотра достопримечательностей. 

Что посмотреть в Местии и ее окрестностях

Сванетия, Местия фото
Сванетия, Местия фото
Татьяна Красноголовец
Центром Сванетии считают Местию — уютный городок на высоте 1500 м над уровнем моря, со всех сторон окруженный горами. Именно сюда надо сначала направляться туристу, который стремится познакомиться со Сванетией. В местном Туристическом инфоцентре, который находится в самом центре городка, на площади Сети,7, вам подскажут интересные маршруты, предложат услуги гида или водителя и помогут найти, если надо, компанию для путешествия. Так будет и веселее, и экономнее.

В Местии сохранилось много кошек – знаменитых сванских башен высотой около 20 м. Это трехэтажный стратегический объект, построенный одним углом к вершинам горы. Во время лавины, которые здесь были частым явлением, именно в башне вся семья спасалась от гибели. Также кошки были надежным укрытием от врагов.

Башню всегда строили возле дома, в котором было 2-3 этажа. Зимой люди жили в мачуби вместе со скотом, поскольку он был дополнительным источником тепла. В сванском доме могла жить огромная семья из 20-60 человек.

Лариса Маргиани проводит экскурсию по дому-музею семьи Маргиани
Лариса Маргиани проводит экскурсию по дому-музею семьи Маргиани
Татьяна Красноголовец

Один из самых известных аутентичных сванских домов как раз и находится в Местии. Он известен как дом-музей Маргиани. Экскурсию по мачуби (традиционное зимнее жилище сванов) проводит Лариса Маргиани - украинка, десятилетия назад вышедшая замуж за свана и оставшаяся жить здесь навсегда. У Маргиани есть гостевой дом и уютное кафе в окружении башен. Кстати, залезть на крышу башни Маргиани может каждый, кто смел и открыт навстречу приключениям.

Вид из башни семьи Маргиани
Вид из башни семьи Маргиани
Татьяна Красноголовец
 
Вид из башни семьи Маргиани
Вид из башни семьи Маргиани
Татьяна Красноголовец

В Местии вам обязательно нужно побывать в Музее истории и этнографии Сванетии. Он входит в десятку лучших в Европе, ведь все экспонаты в нем - исключительно оригиналы. Посмотреть здесь есть на что. В музее собрана уникальная экспозиция (4000 экспонатов) икон, оружия,  украшений, керамики.  Сванетия долгое время была сокровищницей Грузии. Сюда свозили ценности, потому что знали: ни турки, ни монголы, ни персы не заберутся так высоко в горы.

Музей истории и этнографии Сванетии
Музей истории и этнографии Сванетии
Татьяна Красноголовец

Еще одно обязательное для посещения место в Местии - музей Михаила Хергиани, выдающегося советского альпиниста, семикратного чемпиона СССР, прозванного британской королевой “тигром скал”. Альпинист трагически погиб в Альпах в 1969 году. Музей находится в родовом доме семьи Хергиани, где хранится злосчастная страховочная веревка, которую перебили камни во время схождения Хергиани на 700-метровую гору Суальто. Смотритель музея – племянник Михаила – готов часами рассказывать о своем дяде и Сванетии.

Музей Михаила Хергиани
Музей Михаила Хергиани
Татьяна Красноголовец
 
Генрих Хергиани, племянник Михаила Хергиани
Генрих Хергиани, племянник Михаила Хергиани
Татьяна Красноголовец
 
Музей Михаила Хергиани
Музей Михаила Хергиани
Татьяна Красноголовец
 
Музей Михаила Хергиани
Музей Михаила Хергиани
Татьяна Красноголовец

Где остановиться в Местии и что попробовать

Где остановиться в Местии
Где остановиться в Местии
Татьяна Красноголовец
 В Местии очень хорошо  развита туристическая инфраструктура, есть масса гестхаузов и небольших отелей. Стоимость проживания стартует от 20 лари за человека в сутки с завтраком (около $7). Перекусить вы можете в отеле, в уютных кафе или вкусными домашними блюдами, которые предложат хозяева гостевого дома.

Сванская кухня предельно сытная, основу рациона сванов составляют мясные блюда, а также блюда с сыром. 

Основная приправа в Сванетии — сванская соль. У нее интересная и трагическая история. Так, столетия назад сванам не хватало обычной соли. Дефицитный продукт был необходим для консервации мясомолочной продукции, которой и питались сваны. За солью спускались с гор, путь был опасный и неблизкий, люди гибли десятками. Чтобы соль сохранить надолго, ее смешивали с травами, которые собирали на горных склонах. Все измельчали в деревянной ступке не менее 3-х часов, пока соль полностью не пропитается специями.

Сванская соль
Сванская соль
Татьяна Красноголовец

Сегодня сванская соль - настоящая реликвия этого горного региона. Она полностью заменила обычную соль. Туристы стараются увезти сванскую приправу в качестве презента буквально из каждого села, что неудивительно, поскольку вкус у нее везде отличается. 

Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе
Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе
Татьяна Красноголовец

В Сванетии вы не сможете не попробовать традиционное сванское блюдо — кубдари. Это круглый пирог, но не с сырной, а с мясной начинкой, по сути, хачапури с мясом. Кубдари в 2015 году даже внесли в список нематериального культурного наследия Грузии.

Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе
Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе
Татьяна Красноголовец

Кроме кубдари, в Сванетии предложат ташмиджаби — тягучую сырную массу, которая готовится из жареного домашнего сыра с кукурузной мукой и картофельным пюре. Вам точно понравятся свежий петвраал — это хачапури с сыром и просом, чвиштари — плотная лепешка из кукурузной муки с начинкой из сыра и яиц, а также картоплаар – еще один похожий на хачапури пирог, но с картофельно-сырной начинкой.

Кроме вина, в Сванетии пьют натхани — фруктовую водку. Ее делают из яблок, кислых слив (ткемали) или меда.

Как добраться до Сванетии из Украины

Местия: пейзажи
Местия: пейзажи
Татьяна Красноголовец
В Сванетии есть аэропорт им. Царицы Тамары, туда летают самолеты, но только из Тбилиси и Кутаиси. Стоимость перелета около 1500 грн, и всего час полета. Вот только летают самолеты не очень часто, да и вместительность авиатранспорта не более 20 человек. 

Местия - административный центр Сванетии
Местия - административный центр Сванетии
Татьяна Красноголовец
Поэтому самый популярный вариант для туриста — автотранспорт. Дорога хоть и дальняя (от Батуми 6-7 часов в пути), но занимательная. Вы сполна насладитесь чудесными горными пейзажами. Например, на пути вам попадется неимоверно красивое Ингурское водохранилище с изумрудной водой в окружении зеленых гор. 
Сванетия фото
Сванетия фото
Татьяна Красноголовец

Можно попробовать добраться до Местии на поезде. Из Тбилиси и Батуми ходят поезда до городка Зугдиди. Оттуда около 3-х часов добираться до места назначения  автобусом, маршруткой или на такси по горным серпантинам. 

Сванетия, Местия фото
Сванетия, Местия фото
Татьяна Красноголовец

Благодарим за организацию поездки:

Местийский муниципалитет в лице главы Maizeri Jafaridze, DMO_Shanland и Давида Жорджолиани, Albomi – travel club, Travel Press Club

Автор: Татьяна Красноголовец

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Теги: отдых в Грузии, куда поехать летом, сванская соль
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Источник: ivonа bigmir)net

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