Местия: как отдохнуть в самом сердце Сванетии

Как добраться до Сванетии из Украины и что посмотреть в туристическом центре региона — Местии .

Современная Сванетия раскинулась на северо-западе Грузии. Это самый аутентичный регион страны, вероятно, поэтому и кажется немного сказочным. Здесь удивительно сочетаются первозданная красота гор и лесов и уникальная архитектура. Таких башен, которые местные называют кошками, вы не увидите больше нигде в мире.

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Гостеприимство сванов не знает границ: с виду гордые и суровые, они в душе добры и отзывчивы, ценят и уважают каждого туриста. Побывав здесь однажды, вы точно захотите вернуться. И совсем не важно, какое время года выберете для путешествия. Сванетия прекрасна всегда!

С 1 марта 2021 в Грузии открыли границы, туристы из разных стран приехали встречать весну именно в Сванетию. Здесь еще можно было покататься на лыжах, ведь вплоть до мая на местном горнолыжном курорте лежит снег и трассы пригодны для катания на лыжах. Летом в Сванетии популярен пеший туризм. Это самый лучший период для осмотра достопримечательностей.

Что посмотреть в Местии и ее окрестностях

Сванетия, Местия фото Татьяна Красноголовец

Центром Сванетии считают Местию — уютный городок на высоте 1500 м над уровнем моря, со всех сторон окруженный горами. Именно сюда надо сначала направляться туристу, который стремится познакомиться со Сванетией. В местном Туристическом инфоцентре, который находится в самом центре городка, на площади Сети,7, вам подскажут интересные маршруты, предложат услуги гида или водителя и помогут найти, если надо, компанию для путешествия. Так будет и веселее, и экономнее.

В Местии сохранилось много кошек – знаменитых сванских башен высотой около 20 м. Это трехэтажный стратегический объект, построенный одним углом к вершинам горы. Во время лавины, которые здесь были частым явлением, именно в башне вся семья спасалась от гибели. Также кошки были надежным укрытием от врагов.

Башню всегда строили возле дома, в котором было 2-3 этажа. Зимой люди жили в мачуби вместе со скотом, поскольку он был дополнительным источником тепла. В сванском доме могла жить огромная семья из 20-60 человек.

Лариса Маргиани проводит экскурсию по дому-музею семьи Маргиани Татьяна Красноголовец

Один из самых известных аутентичных сванских домов как раз и находится в Местии. Он известен как дом-музей Маргиани. Экскурсию по мачуби (традиционное зимнее жилище сванов) проводит Лариса Маргиани - украинка, десятилетия назад вышедшая замуж за свана и оставшаяся жить здесь навсегда. У Маргиани есть гостевой дом и уютное кафе в окружении башен. Кстати, залезть на крышу башни Маргиани может каждый, кто смел и открыт навстречу приключениям.

Вид из башни семьи Маргиани Татьяна Красноголовец

Вид из башни семьи Маргиани Татьяна Красноголовец

В Местии вам обязательно нужно побывать в Музее истории и этнографии Сванетии. Он входит в десятку лучших в Европе, ведь все экспонаты в нем - исключительно оригиналы. Посмотреть здесь есть на что. В музее собрана уникальная экспозиция (4000 экспонатов) икон, оружия, украшений, керамики. Сванетия долгое время была сокровищницей Грузии. Сюда свозили ценности, потому что знали: ни турки, ни монголы, ни персы не заберутся так высоко в горы.

Музей истории и этнографии Сванетии Татьяна Красноголовец

Еще одно обязательное для посещения место в Местии - музей Михаила Хергиани, выдающегося советского альпиниста, семикратного чемпиона СССР, прозванного британской королевой “тигром скал”. Альпинист трагически погиб в Альпах в 1969 году. Музей находится в родовом доме семьи Хергиани, где хранится злосчастная страховочная веревка, которую перебили камни во время схождения Хергиани на 700-метровую гору Суальто. Смотритель музея – племянник Михаила – готов часами рассказывать о своем дяде и Сванетии.

Музей Михаила Хергиани Татьяна Красноголовец

Генрих Хергиани, племянник Михаила Хергиани Татьяна Красноголовец

Музей Михаила Хергиани Татьяна Красноголовец

Музей Михаила Хергиани Татьяна Красноголовец

Где остановиться в Местии и что попробовать

Где остановиться в Местии Татьяна Красноголовец

В Местии очень хорошо развита туристическая инфраструктура, есть масса гестхаузов и небольших отелей. Стоимость проживания стартует от 20 лари за человека в сутки с завтраком (около $7). Перекусить вы можете в отеле, в уютных кафе или вкусными домашними блюдами, которые предложат хозяева гостевого дома.

Сванская кухня предельно сытная, основу рациона сванов составляют мясные блюда, а также блюда с сыром.

Основная приправа в Сванетии — сванская соль. У нее интересная и трагическая история. Так, столетия назад сванам не хватало обычной соли. Дефицитный продукт был необходим для консервации мясомолочной продукции, которой и питались сваны. За солью спускались с гор, путь был опасный и неблизкий, люди гибли десятками. Чтобы соль сохранить надолго, ее смешивали с травами, которые собирали на горных склонах. Все измельчали в деревянной ступке не менее 3-х часов, пока соль полностью не пропитается специями.

Сванская соль Татьяна Красноголовец

Сегодня сванская соль - настоящая реликвия этого горного региона. Она полностью заменила обычную соль. Туристы стараются увезти сванскую приправу в качестве презента буквально из каждого села, что неудивительно, поскольку вкус у нее везде отличается.

Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе Татьяна Красноголовец

В Сванетии вы не сможете не попробовать традиционное сванское блюдо — кубдари. Это круглый пирог, но не с сырной, а с мясной начинкой, по сути, хачапури с мясом. Кубдари в 2015 году даже внесли в список нематериального культурного наследия Грузии.

Сванская кухня: мастер-класс Лели Джапаридзе Татьяна Красноголовец

Кроме кубдари, в Сванетии предложат ташмиджаби — тягучую сырную массу, которая готовится из жареного домашнего сыра с кукурузной мукой и картофельным пюре. Вам точно понравятся свежий петвраал — это хачапури с сыром и просом, чвиштари — плотная лепешка из кукурузной муки с начинкой из сыра и яиц, а также картоплаар – еще один похожий на хачапури пирог, но с картофельно-сырной начинкой.

Кроме вина, в Сванетии пьют натхани — фруктовую водку. Ее делают из яблок, кислых слив (ткемали) или меда.

Как добраться до Сванетии из Украины

Местия: пейзажи Татьяна Красноголовец

В Сванетии есть аэропорт им. Царицы Тамары, туда летают самолеты, но только из Тбилиси и Кутаиси. Стоимость перелета около 1500 грн, и всего час полета. Вот только летают самолеты не очень часто, да и вместительность авиатранспорта не более 20 человек.

Местия - административный центр Сванетии Татьяна Красноголовец

Сванетия фото Татьяна Красноголовец

Поэтому самый популярный вариант для туриста — автотранспорт. Дорога хоть и дальняя (от Батуми 6-7 часов в пути), но занимательная. Вы сполна насладитесь чудесными горными пейзажами. Например, на пути вам попадется неимоверно красивое Ингурское водохранилище с изумрудной водой в окружении зеленых гор.

Можно попробовать добраться до Местии на поезде. Из Тбилиси и Батуми ходят поезда до городка Зугдиди. Оттуда около 3-х часов добираться до места назначения автобусом, маршруткой или на такси по горным серпантинам.

Сванетия, Местия фото Татьяна Красноголовец

Благодарим за организацию поездки:

Местийский муниципалитет в лице главы Maizeri Jafaridze, DMO_Shanland и Давида Жорджолиани, Albomi – travel club, Travel Press Club.

Автор: Татьяна Красноголовец

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