Выходные в августе 2021: сколько отдыхаем в последний месяц лета

Будут ли у украинцев дополнительные выходные в августе 2021 и когда?

Выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцы depositphotos

Совсем скоро наступит последний месяц лета. В этот жаркий месяц у украинцев будут дополнительные выходные благодаря празднику Дню независимости Украины. Когда и сколько будут отдыхать украинцы в августе 2021 – читайте в нашем материале.

Выходные дни в августе 2021

Всего в августе 2021 22 рабочих дня и 9 выходных. Поскольку государственный праздник День независимости выпадает на вторник, то украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу 28 августа, которая будет рабочим днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 и 29 августа.

Государственные и профессиональные праздники в августе 2021

Помимо Дня независимости украинцы будут отмечать несколько важных дат в августе: это День государственного флага, День воздушных сил Вооруженных сил Украины, День авиации Украины и День шахтера. В какой день кого поздравлять – читайте ниже.

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.

9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.

12 августа – Международный день молодежи.

13 августа – Международный день левши.

15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.

19 августа –День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.

30 августа – День шахтера.

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