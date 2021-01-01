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Выходные в августе 2021: сколько отдыхаем в последний месяц лета

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Будут ли у украинцев дополнительные выходные в августе 2021 и когда?
Выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцы
depositphotos

Совсем скоро наступит последний месяц лета. В этот жаркий месяц у украинцев будут дополнительные выходные благодаря празднику Дню независимости Украины. Когда и сколько будут отдыхать украинцы в августе 2021 – читайте в нашем материале.

Выходные дни в августе 2021

Всего в августе 2021 22 рабочих дня и 9 выходных. Поскольку государственный праздник День независимости выпадает на вторник, то украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу 28 августа, которая будет рабочим днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 и 29 августа.

Государственные и профессиональные праздники в августе 2021

Помимо Дня независимости украинцы будут отмечать несколько важных дат в августе: это День государственного флага, День воздушных сил Вооруженных сил Украины, День авиации Украины и День шахтера. В какой день кого поздравлять – читайте ниже.

  • 1 августа – День инкассатора.
  • 2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 5 августа – Международный день светофора.
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
  • 12 августа – Международный день молодежи.
  • 13 августа – Международный день левши.
  • 15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.
  • 19 августа –День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины.
  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
  • 30 августа – День шахтера.

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Теги: выходные в августе, Украина
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Источник: ivonа bigmir)net

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