Выходные в августе 2021: сколько отдыхаем в последний месяц лета
Совсем скоро наступит последний месяц лета. В этот жаркий месяц у украинцев будут дополнительные выходные благодаря празднику Дню независимости Украины. Когда и сколько будут отдыхать украинцы в августе 2021 – читайте в нашем материале.
Выходные дни в августе 2021
Всего в августе 2021 22 рабочих дня и 9 выходных. Поскольку государственный праздник День независимости выпадает на вторник, то украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Понедельник 23 августа переносится на субботу 28 августа, которая будет рабочим днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 и 29 августа.
Государственные и профессиональные праздники в августе 2021
Помимо Дня независимости украинцы будут отмечать несколько важных дат в августе: это День государственного флага, День воздушных сил Вооруженных сил Украины, День авиации Украины и День шахтера. В какой день кого поздравлять – читайте ниже.
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 13 августа – Международный день левши.
- 15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.
- 19 августа –День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
- 30 августа – День шахтера.
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