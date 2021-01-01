Когда моему сыну было 8 лет – он потерялся в лесу. Уже вечерело, рядом были водоемы, я с ужасом думала, что вот сейчас сядет солнце и шансов его найти станет еще меньше. Он нашелся в течение 30 минут, но за это время я поседела и разработала план, как такого больше не допустить.

Яркая одежда

Очень важно, чтобы одежда ребенка не была в гамме хаки, зелени или темных цветов. Всегда добавляйте яркие акценты: футболку или шапку. Так будет проще заметить ребенка на больших расстояниях. А вот темная одежда, которая сливается с окружающей средой – играет против вас.

Правила

Перед входом в лес нужно четко оговорить с ребенком правила, которым стоит следовать, чтобы провести совместный досуг без огорчений. Например, очертите визуально периметр: можно делать что угодно, но в рамках видимости взрослых (гуляй, но дальше тех деревьев – не ходи).

Объясните в чем опасность, объясните свои чувства. Пустые запреты не работают, с людьми нужно разговаривать и не важно, сколько им лет. Объясните, что ваши запреты не пустые, вы просто боитесь, вам страшно, что в случае чего – вы не сможете помочь и защитить. Чем четче ребенок понимает свою роль – тем легче он соглашается ее исполнять.

Договоритесь, что если ребенок хочет пойти за пределы разрешенного периметра – он должен подойти и сказать об этом взрослому, тогда взрослый пойдет вместе с ним.

Игры

Берите в лес игры. Это могут быть активные, могут быть настолки. Дети хорошо и весело играют на природе и не совершают попыток потеряться.

Школа выживания: учим ребенка поведению в лесу freepik.com

Змеи

Всегда говорите ребенку, что в случае встречи со змеей нужно делать два шага назад. Змею нельзя ни трогать, ни тыкать в нее палочкой. Никакой самодеятельности.

Вода

Приучите ребенка всегда брать с собой воду. Даже в рамках лагеря, ребенок должен привыкать, что вода это обязательный элемент.

Метки

Сделайте на деревьях или кустах рядом с местом, где вы разложились метки. Какие-то яркие маячки, флажки, повесьте красную ветровку на ветку. Все это для того, чтобы место, где вы сидите, можно было легко найти.

Школа выживания: учим ребенка поведению в лесу freepik.com

Определить сторону света

Лучше всего это делать по муравейнику. Муравьи выбирают место для своего домика с южной, тёплой стороны. При этом дерево располагается с севера и служит защитой от холодов. Форма склонов муравейника также указывает, где север, а где юг. С юга склон более пологий, а севера — более крутой.

Ну и самое главное: запомните сами и объясните детям - лес это организм к которому нужно относиться с почтением и уважением. Потому всегда будьте внимательными к себе и окружающим вас.

Автор: Ася Николаенко

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