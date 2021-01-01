Школа выживания: учим ребенка поведению в лесу
Яркая одежда
Очень важно, чтобы одежда ребенка не была в гамме хаки, зелени или темных цветов. Всегда добавляйте яркие акценты: футболку или шапку. Так будет проще заметить ребенка на больших расстояниях. А вот темная одежда, которая сливается с окружающей средой – играет против вас.
Правила
- Перед входом в лес нужно четко оговорить с ребенком правила, которым стоит следовать, чтобы провести совместный досуг без огорчений. Например, очертите визуально периметр: можно делать что угодно, но в рамках видимости взрослых (гуляй, но дальше тех деревьев – не ходи).
- Объясните в чем опасность, объясните свои чувства. Пустые запреты не работают, с людьми нужно разговаривать и не важно, сколько им лет. Объясните, что ваши запреты не пустые, вы просто боитесь, вам страшно, что в случае чего – вы не сможете помочь и защитить. Чем четче ребенок понимает свою роль – тем легче он соглашается ее исполнять.
- Договоритесь, что если ребенок хочет пойти за пределы разрешенного периметра – он должен подойти и сказать об этом взрослому, тогда взрослый пойдет вместе с ним.
Игры
Берите в лес игры. Это могут быть активные, могут быть настолки. Дети хорошо и весело играют на природе и не совершают попыток потеряться.
Змеи
Всегда говорите ребенку, что в случае встречи со змеей нужно делать два шага назад. Змею нельзя ни трогать, ни тыкать в нее палочкой. Никакой самодеятельности.
Вода
Приучите ребенка всегда брать с собой воду. Даже в рамках лагеря, ребенок должен привыкать, что вода это обязательный элемент.
Метки
Сделайте на деревьях или кустах рядом с местом, где вы разложились метки. Какие-то яркие маячки, флажки, повесьте красную ветровку на ветку. Все это для того, чтобы место, где вы сидите, можно было легко найти.
Определить сторону света
Лучше всего это делать по муравейнику. Муравьи выбирают место для своего домика с южной, тёплой стороны. При этом дерево располагается с севера и служит защитой от холодов. Форма склонов муравейника также указывает, где север, а где юг. С юга склон более пологий, а севера — более крутой.
Ну и самое главное: запомните сами и объясните детям - лес это организм к которому нужно относиться с почтением и уважением. Потому всегда будьте внимательными к себе и окружающим вас.
Автор: Ася Николаенко
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