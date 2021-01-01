Chornobyl.35: І скільки весен повинно пронестися повз, щоб з цілого міста зняти твоє тавро?

Вночі на 26 квітня, на центральній площі міста Прип'ять під скелетом будинку культури «Енергетик» відбулася мистецька акція що присвячена до 35 роковин Чорнобильської трагедії.

Я знаю це місто, ніби дев’ять своїх життів. Я знаю це місто — місто без дна і без днів.

Потужна та щемлива мистецька акція зібрала волонтерів, активістів, молодь та колишніх мешканців міста-привида, щоб вшанувати пам'ять всіх хто віддав життя, здоров'я та полишив домівки через Чорнобильську трагедію.

Chornobyl.35: актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру instagram.com/vaida_sin

А очі мої не заплющені ні на мить. Всю ніч до тебе перечитувала листи. І наче не катастрофа, не армагедон, і наче прийнятна концепція самоти, але щоразу ламається мій кордон.

Всі хто приїхав на акцію мали змогу побачити артпроєкт фотохудожника Дениса Копилова “Ковчег. Чорнобиль” присвячений відродженню природи. Це 11 світлин, які нагадують, що навіть з попелу може вирости нове життя. Художник зазначив, що краса, яку він зустрів у зоні — має стати відомою усьому світові, бо звірі знайшли прихисток від людей саме у Чорнобилі, проте роль ковчега відіграє радіація. Автор наголошував на тому, що Прип’ять — жива і має жити та розвиватися.

Chornobyl.35: Нічна мистецька акція у зоні відчуження instagram.com/vaida_sin

Аби були сльози виплакати що наболіло, те що було милим більш не здається милим. аби було відчуття, що нарешті вдома.

Окреме потужне враження, що передає емоційний стан самотності та смутку людей що були змушені покинути свої домівки, справила колаборація музично-поетичного проєкт «Евтерпа» та PRIPYAT.Pianos композитора Володимира Савіна. Поети «Евтерпи» зачитали вірші відомих «чорнобильських» авторів та власні твори під музичну імпровізацію віртуального інструменту, який створили за допомогою запису покинутих у зоні відчуження фортепіано.



Chornobyl.35: Нічна мистецька акція у зоні відчуження instagram.com/vaida_sin

«З моменту вибуху пройшло 35 років, але наш біль досі не стихає, і ми, як і раніше, пам'ятаємо події тих днів, що минули, і відчуваємо їх невідворотні наслідки. Щороку 26 квітня о 1.23 ми переступаємо символічний Поріг – і йдемо далі. Цього року ми не лише розкажемо вам про все це, але і творчо відтворимо наші емоції, і разом відкриємо сучасний стан Зони Відчуження, і тим, що надає цим місцям сенс»

Рівно о 01.23 ночі відбувся флешмоб, де 35 людей запалили 35 свічок за кожен рік що минув. Також було презентовано першу діджитал-ікону «Чорнобильський Спас» від культурного діяча Валерія Коршунова.

Chornobyl.35: діджитал-ікона «Чорнобильський Спас» instagram.com/vaida_sin

А наостанок, актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру вийшли на площу з виставою «Нація», за однойменною книгою Марії Матіос.

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