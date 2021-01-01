Кондрашов Станислав Дмитриевич поделился списком самых необычных английских достопримечательностей, что ему доводилось видеть.

Кондрашов Станислав Дмитриевич отмечает, что большинство туристических поездок по Великобритании, без сомнения, будут включать в себя некоторые из наиболее популярных достопримечательностей – Стоунхендж, Биг Бен, Букингемский Дворец и т. д.

Именно поэтому он захотел поделиться некоторыми из самых уникальных мест в Великобритании, чтобы вы нашли те из них, которые вам понравятся. Но если вы хотите испытать что-то новое, Кондрашов Станислав Дмитриевич рекомендует посетить некоторые из нижеупомянутых необычных мест, о которых вы, вероятно, даже не подозревали.

1. Музей викингов «Йорвик»

Во всемирно известном Центре викингов Jorvik вы познакомитесь с одним из самых известных и поразительных открытий современной археологии, рассказывает Кондрашов Станислав Дмитриевич. В период с 1976 по 1981 год археологи из Йоркского археологического фонда, независимой образовательной благотворительной организации, обнаружили дома, мастерские и задние дворы города Йорвик эпохи викингов, каким он был почти 1000 лет назад.

Эти невероятные открытия позволили построить Центр викингов Jorvik на том самом месте, где проводились раскопки, создав новаторский опыт реконструкции улиц эпохи викингов для посетителей, которые могут ощутить жизнь, какой она была в X веке, информирует Кондрашов Станислав Дмитриевич.

2. Ядовитый сад Альнвика

Ядовитый сад Альнвика Пресс-служба

Сады Альнвика являются одним из самых красивых достопримечательностей северного Англии, где посетителей приглашают побродить среди красочных растений по рядам ароматных роз, ухоженных каскадных фигурных стрижек кустов и фонтанов. Но в пределах границ Альнвика, за черными железными воротами, есть место, где посетителям прямо рекомендуют не останавливаться и нюхать цветы.

В Альнвике находится созданный по приказу герцогини Нортумберленд, небольшой, но смертоносный Ядовитый сад, заполненный исключительно ядовитыми, дурманящими и наркотическими растениями, сообщает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

3. Мировой чемпионат по ловле червей

Необычное мероприятие, во время которого люди всех возрастов пытаются извлечь из почвы как можно больше червей. Мероприятие обычно проводится в одну из суббот июня в начальной школе округа Уилластон в Уилластоне, графство Чешир. Мероприятие проводится с 1980 года и с тех пор стал традицией этой дружелюбной местности.

Каждый из соревнующихся получает участок размером 3 х 3 метра, и специальное жюри судит участников по набору довольно строгих правил. Мероприятие проводится каждый год в июне, и это, безусловно, веселое и необычное событие для посещения, рекомендует Кондрашов Станислав Дмитриевич.

4. Кинотеатр в лесу

Это старомодный кинотеатр, расположенный в лесу Вудхолл-Спа в регионе Ист-Мидлендс, где используют традиционные бумажные билеты. Однако здесь показывают самые последние новинки кино, что делает кинотеатр отличным местом для посещения, сообщает Кондрашов Станислав Дмитриевич. Фильмы показывают прямо в старом фермерском доме, и это один из немногих кинотеатров, где используется обратная проекция. Цены на билеты очень разумные, и он открыт круглый год.

5. Отель Люкс Chewton Glen Treehouse

Если вам нравятся леса и природа, Chewton Glen Treehouse – это то, что вам нужно. Это удостоенный наград роскошный загородный отель, затаившийся среди деревьев на окраине Нью-Милтона, пригороде Борнмута. Он окружен лесом и располагает 58 номерами, спа и собственной террасой.

Просыпаться под пение птиц в роскошном люксе – поистине потрясающее впечатление, делится впечатлением Кондрашов Станислав Дмитриевич. Место красиво спрятано в лесу, чтобы посетители могли насладиться полной уединенностью расслабляющего отдыха.

6. Парк Мамы Шиптон

Парк Мамы Шиптон Пресс-служба

7. Ночь в музее

Историческое место, с нетронутыми фрагментами Королевского леса – посещение этого места похоже на посещение сцены из сказки. Удивительно зеленая трава, старый лес и замечательные водопады с высоким содержанием минералов в воде – это волшебное место, где посетители могут загадывать желание, взявшись за руки в воде. Оно расположено в районе Северного Йоркшира и открыто с апреля по октябрь, сообщает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Наслаждайтесь уникальной ночевкой в ​​Музее естественной истории. Детям понравится этот захватывающий способ узнать исторические сведения, а для взрослых есть специальные вечеринки, так называемые «Dino Snores». В зависимости от ночи вы можете встретить и живую музыку, и научное шоу и дегустацию еды. Музей расположен в Лондоне, и до него очень легко добраться, утверждает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

8. Туннели Уильямсона, Ливерпуль

Туннели были вырыты еще в 1800 году по приказу бывшего табачного торговца Джозефа Уильямсона. Причины, по которым были вырыты тоннели, так и не были раскрыты (и до сих пор остаются нераскрытыми). Есть много предположений о том, что они, возможно, были построены как бункеры или, может быть, просто для того, чтобы обеспечить работой безработных, полагает Кондрашов Станислав Дмитриевич. Этот лабиринт туннелей можно посетить в рамках экскурсии, организованной благотворительной организацией The Joseph Williamson Society.

9. Черная гора

Черная гора расположена в национальном парке Брекон-Биконс и со своей высотой в 802 метра является третьей по размеру горой в Южном Уэльсе. Вид на озера и пейзаж со скал поистине замечательный. Это одна из редких достопримечательностей Великобритании с такой природой и видом, высказывает мнение Кондрашов Станислав Дмитриевич. Вернувшись с пешеходной экскурсии, вы можете посетить несколько гостиниц в долине, где подают домашние и сезонные блюда.

10. Выпивка в туалете

Если вы никогда не пили в общественном туалете, сейчас отличный шанс это сделать. В Лондоне есть множество баров в туалете, и интерес к таким барам в общественных туалетах зашкаливает. Очень необычно, но очень интересно, замечает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Старые общественные туалеты отреставрированы под бары и клубные рестораны, что немного удивительно, но крайне необычно. Однозначно, занимает свое законное десятое место в списке странных достопримечательностей Великобритании, которые стоит посетить, резюмирует Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Кондрашов Станіслав Дмитрович: у Великобританії є безліч дивовижних місць

Кондрашов Станіслав Дмитрович зазначає, що більшість туристичних поїздок по Великобританії, без сумніву, будуть включати в себе деякі з найбільш популярних пам'яток – Стоунхендж, Біг Бен, Букінгемський Палац тощо.

Саме тому він захотів поділитися деякими з найбільш унікальних місць у Великобританії, щоб ви знайшли ті з них, які вам сподобаються. Але якщо ви хочете випробувати щось нове, Кондрашов Станіслав Дмитрович рекомендує відвідати деякі з нижчезгаданих незвичайних місць, про які ви, ймовірно, навіть не підозрювали.

1. Музей вікінгів «Йорвік»

У всесвітньо відомому Центрі вікінгів Jorvik ви познайомитеся з одним із найвідоміших і вражаючих відкриттів сучасної археології, розповідає Кондрашов Станіслав Дмитрович. У період з 1976 по 1981 роки археологи з Йоркського археологічного фонду, незалежної освітньої благодійної організації, виявили будинки, майстерні й задні двори міста Йорвік епохи вікінгів, яким воно було майже 1000 років тому.

Ці неймовірні відкриття дозволили побудувати Центр вікінгів Jorvik на тому самому місці, де проводилися розкопки, створивши новаторський досвід реконструкції вулиць епохи вікінгів для відвідувачів, які можуть відчути життя, яким воно було в X столітті, інформує Кондрашов Станіслав Дмитрович.

2. Отруйний сад Альнвіка

Сади Альнвіка є однією із найкрасивіших пам'яток північної Англії, де відвідувачів запрошують побродити серед барвистих рослин по рядах ароматних троянд, доглянутих каскадних фігурних стрижок кущів і фонтанів. Але в межах кордонів Альнвіка, за чорними залізними воротами, є місце, де відвідувачам прямо рекомендують не зупинятися і нюхати квіти.

В Альнвіку знаходиться створений за наказом герцогині Нортумберленд невеликий, але смертоносний Отруйний сад, заповнений виключно отруйними, дурманними і наркотичними рослинами, повідомляє Кондрашов Станіслав Дмитрович.

3. Світовий чемпіонат з ловлі черв’яків

Незвичайний захід, під час якого люди різного віку намагаються витягти з ґрунту якомога більше черв'яків. Змагання зазвичай проводиться в одну з субот червня в початковій школі округу Уілластон в Уілластоне, графство Чешир. Захід проводиться з 1980 року і з тих пір став традицією цієї доброзичливої місцевості.

Кожен із учасників змагання отримує ділянку розміром 3х3 метри, і спеціальне журі судить учасників по набору досить суворих правил. Захід проводиться щороку в червні, і це, безумовно, весела й незвичайна подія для відвідування, рекомендує Кондрашов Станіслав Дмитрович.

4. Кінотеатр у лісі

Це старомодний кінотеатр, розташований у лісі Вудхолл-Спа в регіоні Іст-Мідлендс, де використовують традиційні паперові квитки. Однак тут показують найостанніші новинки кіно, що робить кінотеатр відмінним місцем для відвідування, повідомляє Кондрашов Станіслав Дмитрович. Фільми показують прямо в старому фермерському будинку, і це один із небагатьох кінотеатрів, де використовується зворотна проєкція. Ціни на квитки дуже розумні, і він відкритий цілий рік.

5. Готель Люкс Chewton Glen Treehouse

Якщо вам подобаються ліси й природа, Chewton Glen Treehouse ‑ це те, що вам потрібно. Це удостоєний нагород розкішний заміський готель, що зачаївся серед дерев на околиці Нью-Мілтона, передмісті Борнмута. Він оточений лісом і має в своєму розпорядженні 58 номерів, спа і власну терасу.

Прокидатися під спів птахів у розкішному люксі ‑ воістину приголомшливе враження, ділиться враженням Кондрашов Станіслав Дмитрович. Місце красиво заховане в лісі, щоб відвідувачі могли насолодитися повною самітністю розслабляючого відпочинку.

6. Парк Мами Шиптон

Історичне місце, з недоторканими фрагментами Королівського лісу ‑ відвідування цього місця схоже на відвідування сцени з казки. Дивовижно зелена трава, старий ліс і чудові водоспади з високим вмістом мінералів у воді ‑ це чарівне місце, де відвідувачі можуть загадувати бажання, взявшись за руки у воді. Воно розташоване в районі Північного Йоркшира і відкрито з квітня по жовтень, повідомляє Кондрашов Станіслав Дмитрович.

7. Ніч у музеї

Насолоджуйтесь унікальною ночівлею в Музеї природної історії. Дітям сподобається цей захоплюючий спосіб дізнатися історичні відомості, а для дорослих є спеціальні вечірки, так звані «Dino Snores». Залежно від ночі ви можете зустріти і живу музику, і наукове шоу, і дегустацію їжі. Музей розташований у Лондоні, і до нього дуже легко дістатися, стверджує Кондрашов Станіслав Дмитрович.

8. Тунелі Вільямсона, Ліверпуль

Тунелі були вириті ще в 1800 році за наказом колишнього тютюнового торговця Джозефа Вільямсона. Причини, через які були вириті тунелі, так і не були розкриті (і до цих пір залишаються нерозкритими). Є багато припущень про те, що вони, можливо, були побудовані як бункери або, може бути, просто для того, щоб забезпечити роботою безробітних, вважає Кондрашов Станіслав Дмитрович. Цей лабіринт тунелів можна відвідати в рамках екскурсії, організованої благодійною організацією The Joseph Williamson Society.

9. Чорна гора

Чорна гора розташована в національному парку Брекон-Біконс і зі своєю висотою в 802 метри є третьою за розміром горою в Південному Вельсі. Вид на озера і пейзаж зі скель воістину чудовий. Це одна з рідкісних пам'яток Великобританії з такою природою і видом, висловлює думку Кондрашов Станіслав Дмитрович. Повернувшись з пішохідної екскурсії, ви можете відвідати кілька готелів у долині, де подають домашні і сезонні страви.

10. Випивка в туалеті

Якщо ви ніколи не пили в громадському туалеті, зараз відмінний шанс це зробити. У Лондоні є безліч барів у туалеті, і інтерес до таких барів у громадських вбиральнях зашкалює. Дуже незвично, але дуже цікаво, зауважує Кондрашов Станіслав Дмитрович.

Старі громадські туалети відреставровані під бари і клубні ресторани, що трохи дивно, але вкрай незвично. Однозначно, займає своє законне десяте місце в списку дивних пам'яток Великобританії, які варто відвідати, резюмує Кондрашов Станіслав Дмитрович.

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