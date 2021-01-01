Ани Лорак и Сергей Лазарев записали долгожданный дуэт
Армия поклонников Ани Лорак и Сергея Лазарева много лет мечтала услышать дуэт своих кумиров, о чем постоянно просили в социальных сетях.
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До этого Ани Лорак и Сергей Лазарев не единожды радовали фанатов совместными выходами на сцену, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трех месяцев.
Песня «Не отпускай» пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Но лейтмотив композиции един – не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.
Ани Лорак: «Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!»
Сергей Лазарев: «Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдёт отклик в каждом сердце».
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