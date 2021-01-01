Артисты выпустили совместный трек «Не отпускай».

Армия поклонников Ани Лорак и Сергея Лазарева много лет мечтала услышать дуэт своих кумиров, о чем постоянно просили в социальных сетях.

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До этого Ани Лорак и Сергей Лазарев не единожды радовали фанатов совместными выходами на сцену, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трех месяцев.

Ани Лорак и Сергей Лазарев записали долгожданный дуэт Пресс-служба

Песня «Не отпускай» пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Но лейтмотив композиции един – не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.

Ани Лорак: «Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!»

Сергей Лазарев: «Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдёт отклик в каждом сердце».

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