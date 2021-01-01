Певица поделилась фотографией 42-летней давности со свадьбы мамы и отца.

Тина Кароль показала, как ее родители выглядели в день их свадьбы instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая проектов «Танці з зірками» и «Липсинк батл» Тина Кароль сообщила подписчикам о семейном празднике. 26 августа родители певицы отметили перламутровую свадьбу.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Тина сделала репост архивного кадра из аккаунта своего 12-летнего сына Вениамина. В публикации можно увидеть свадебную фотографию мамы и папы Кароль. Григорий и Светлана Либерман поженились в 1979 году.

«42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви», - написано по снимком родителей Тины.

Свадьба родителей Тины Кароль Скриншот

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