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Невеста Романа Сасанчина объявила о беременности

19-летний победитель «Голосу країни» станет отцом.
Невеста Романа Сасанчина объявила о беременности
Невеста Романа Сасанчина объявила о беременности
instagram.com/sasanchyn_official

Победитель вокального шоу «Голос країни» Роман Сасанчин вскоре станет отцом. Девушка молодого исполнителя Иванна, с которой он обручился в начале лета, официально подтвердила слухи о беременности.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя возлюбленная Сасанчина обнародовала в разделе Сторис короткое видео, где она в белом платье запечатлена в объятиях будущего мужа. В ролике 19-летний Роман гладит уже большой животик Иванны. Других подробностей о предстоящем пополнении в семье влюбленные пока не разглашают.

Роман Сасанчин и его беременная невеста Иванна
Роман Сасанчин и его беременная невеста Иванна
Скриншот

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Теги: Роман Сасанчин, беременность звезд, Голос країни
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Источник: ivonа bigmir)net

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