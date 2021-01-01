Невеста Романа Сасанчина объявила о беременности

19-летний победитель «Голосу країни» станет отцом.

Победитель вокального шоу «Голос країни» Роман Сасанчин вскоре станет отцом. Девушка молодого исполнителя Иванна, с которой он обручился в начале лета, официально подтвердила слухи о беременности.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя возлюбленная Сасанчина обнародовала в разделе Сторис короткое видео, где она в белом платье запечатлена в объятиях будущего мужа. В ролике 19-летний Роман гладит уже большой животик Иванны. Других подробностей о предстоящем пополнении в семье влюбленные пока не разглашают.

Роман Сасанчин и его беременная невеста Иванна Скриншот

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