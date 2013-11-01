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ТОП-10 звезд, отказавшихся от мяса

Комментариев: 11
Звезды шоу-бизнеса не отстают от моды и тоже вступают в ряды вегетарианцев. Мы решили напомнить об этих персонах во Всемирный день вегана, 1 ноября.
ТОП-10 звезд, отказавшихся от мяса
ТОП-10 звезд, отказавшихся от мяса
GettyImages

В пятницу, 1 ноября, отмечается Всемирный день вегана. Праздник появился в 1994 году, когда Веганское общество в Великобритании отмечало свое 50-летие.

Веганы – это те вегетарианцы, которые не употребляют любую пищу животного происхождения. Они исключают из своего рациона не только мясо и рыбу, но и такие продукты, как молоко, мед, яйца и др. Веганы питаются растительной едой, в основном фруктами и  зерновыми продуктами.

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Ivona решила поддержать тех, кто решил отказаться от употребления мяса, и составила ТОП звезд, вступивших в ряды вегетарианцев и веганов по разным идейным соображениям.

Брэд Питт, Орландо Блум, Гвинэт Пэлтроу, и другие – все они считают вегетарианство частью своего здорового образа жизни.

Смотри видео, кто еще из знаменитостей не употреблял мясо:

Звезды - вегетарианцы
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Теги: звезды-веганы, звезды-вегетарианцы, веганы, веганство, Всемирный день вегана
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Источник: Ivona bigmir)net,
Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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DmitriyMakarov    01.11.2019, 16:10
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Почему вегетарианство связывают со здоровым образом жизни, ведь все с точностью до наоборот - вегетарианство это категорический нездоровый образ жизни!
Wеpoox    20.03.2017, 15:20
Оценка:  +1
Wеpoox
По 100 гривен за кило не сильно"употребишь"...
Анонимус  (аноним)  07.11.2016, 00:03
Оценка:  +1
Анонимус
Будет круто. Когда люди станут более сознательными.
гость  (аноним)  21.08.2016, 20:06
Оценка:  +1
гость
многие бы отказались -если бы могли позволить себе полноценную замену--- но--- нищета --
Снукер    21.08.2016, 14:33
Оценка:  +1
Снукер
А ничего, что некоторые из них злоупотребляют алкоголем? Но кичатся "здоровым образом жизни"
гость  (аноним)  21.08.2016, 09:35
Оценка:  +4
гость
Поки вони не відмовляться від шкіряного взуття, все їхнє вегетаріанство - показуха і самореклама.
колокиевский  (аноним)  21.08.2016, 09:08
Оценка:  -1
колокиевский
Колись була подружка, що стала веганкою. Утікав від неї через ковбасний цех, зла стала і несамовита. А от до м"яса не підходила, вже думав носить на шиї шмат підчеревини. Взагалі знаєте як відрізнити вегана від звичайної людини?! По суті ніяк, але веган що п"ять хвилин оголошує про своє веганство.
гость  (аноним)  20.03.2015, 15:45
Оценка:  -3
гость
хочется взять... и покормить
русский  (аноним)  20.03.2015, 13:27
Оценка:  -8
русский
А салом с мяом хорошо закусывать - я только что снова это оценил, и громко пёрнул на этих звезд, гы-гы-гы!
Gloria666    01.11.2013, 14:45
Оценка:  +2
Gloria666
Берем пример с звезд!
JerryS18    01.11.2013, 16:20
Оценка:  +6
JerryS18
Дурной пример - заразительный
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