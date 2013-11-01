ТОП-10 звезд, отказавшихся от мяса

Звезды шоу-бизнеса не отстают от моды и тоже вступают в ряды вегетарианцев. Мы решили напомнить об этих персонах во Всемирный день вегана, 1 ноября.

В пятницу, 1 ноября, отмечается Всемирный день вегана. Праздник появился в 1994 году, когда Веганское общество в Великобритании отмечало свое 50-летие.

Веганы – это те вегетарианцы, которые не употребляют любую пищу животного происхождения. Они исключают из своего рациона не только мясо и рыбу, но и такие продукты, как молоко, мед, яйца и др. Веганы питаются растительной едой, в основном фруктами и зерновыми продуктами.

Читай также: Звезды, которые никогда не делали пластику

Ivona решила поддержать тех, кто решил отказаться от употребления мяса, и составила ТОП звезд, вступивших в ряды вегетарианцев и веганов по разным идейным соображениям.

Брэд Питт, Орландо Блум, Гвинэт Пэлтроу, и другие – все они считают вегетарианство частью своего здорового образа жизни.

Смотри видео, кто еще из знаменитостей не употреблял мясо: