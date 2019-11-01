1 ноября отмечается Всемирный день вегана

В мире отмечают Международный день вегана.

Отмечать Всемирный день вегана было предложено в 1994 году – тогда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганы – это суровые вегетарианцы, которые едят только растительную пищу после любой кулинарной обработки. Среди веганов одни делают упор на фрукты (фрукторианцы), другие на зерновые продукты (последователи японского течения микробиотиков).Есть еще один вариант веганства – сыроедение (употребление сырых необработанных продуктов). Читай также: Опасности и преимущества сыроедения Нужно отметить, что суровое вегетарианское питание в виде разгрузочных дней является составной частью диетотерапии многих заболеваний. Однако для здоровых людей оптимальным является смешанное питание: широкое использование овощей, плодов и разных вегетарианских кушаний, а также отказ от избыточного потребления мяса и мясных продуктов, поскольку питание веганов дефицитное полноценными белками, витаминами В2, В12, А и D. Содержание кальция, железа, цинка, меди количественно может быть достаточным, но усвояемость их растительной еды низкая. Потому суровое вегетарианство не рациональное для растущего организма детей и подростков.