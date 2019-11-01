1 ноября отмечается Всемирный день вегана

Отмечать Всемирный день вегана было предложено в 1994 году – тогда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
Веганы – это суровые вегетарианцы, которые едят только растительную пищу после любой кулинарной обработки. Среди веганов одни делают упор на фрукты (фрукторианцы), другие на зерновые продукты (последователи японского течения микробиотиков).Есть еще один вариант веганства – сыроедение (употребление сырых необработанных продуктов).
Нужно отметить, что суровое вегетарианское питание в виде разгрузочных дней является составной частью диетотерапии многих заболеваний. Однако для здоровых людей оптимальным является смешанное питание: широкое использование овощей, плодов и разных вегетарианских кушаний, а также отказ от избыточного потребления мяса и мясных продуктов, поскольку питание веганов дефицитное полноценными белками, витаминами В2, В12, А и D. Содержание кальция, железа, цинка, меди количественно может быть достаточным, но усвояемость их растительной еды низкая. Потому суровое вегетарианство не рациональное для растущего организма детей и подростков.
Дети из семей веганов нередко отстают от сверстников в физическом развитии, у них чаще встречаются латентные проявления алиментарной патологии. Веганство не может обеспечить повышенную потребность в легкоусвояемом кальции у пожилых людей, особенно женщин в период пост менопаузы, когда есть большая опасность развития остеопороза. Неблагоприятно влияет суровое вегетарианство на беременных женщин и матери, которые кормят грудью, развитие плода и здоровье ребенка грудного возраста. Это касается и лиц тяжелого физического труда или тех, кто интенсивно занимается спортом.
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