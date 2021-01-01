Звездную пару "застукали" в объятьях друг друга.

Простила измену: Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе – СМИ instagram.com/khloekardashian

Читай также: Спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера»

Несмотря на череду обвинений Тристана Томпсона в изменах, Хлоя Кардашьян, кажется, его простила. Ведь на днях пару видели вместе.

В Сети появились снимки, на которых Хлоя обнимает Тристана, после чего они вместе с дочерью отправились на ее танцевальный концерт, пишет Geo.

Отметим, что знаменитости выглядят счастливой семьей, они вместе проводят свободное время и устраивают семейные пикники, чем подогревают слухи о воссоединении.

Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон instagram.com/true.thompson_

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.