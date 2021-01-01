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Простила измену: Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе – СМИ

Звездную пару "застукали" в объятьях друг друга.
Простила измену: Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе – СМИ
Простила измену: Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе – СМИ
instagram.com/khloekardashian

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Несмотря на череду обвинений Тристана Томпсона в изменах, Хлоя Кардашьян, кажется, его простила. Ведь на днях пару видели вместе.

В Сети появились снимки, на которых Хлоя обнимает Тристана, после чего они вместе с дочерью отправились на ее танцевальный концерт, пишет Geo.

Отметим, что знаменитости выглядят счастливой семьей, они вместе проводят свободное время и устраивают семейные пикники, чем подогревают слухи о воссоединении.

Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон
Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон
instagram.com/true.thompson_

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Теги: Хлоя Кардашьян, Тристан Томпсон, романы звезд, личная жизнь звезд, измены звезд
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Источник: Ivona

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