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Известный американский актер умер от рака

Ему было 76 лет.
Известный американский актер умер от рака
Известный американский актер умер от рака
facebook.com/michaelnaderfanpage

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В понедельник, 23 августа, ушел из жизни известный американский актер и звезда сериала «Династия» Майкл Нейдер. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. 

Актер умер в собственном доме в Калифорнии. О трагедии сообщила жена звезды Джоди Листер, которая прожила с ним в браке 18 лет.

«С тяжелым сердцем я делюсь новостью о кончине моего возлюбленного Майкла. Мы провели 18 замечательных лет вместе со многими собаками, которых мы спасали и выращивали. Недавно Майкл был так взволнован, что снова встретился со своими друзьями из актерского состава «Династии», чтобы помочь собрать средства для исследований COVID. Он был красивым и обаятельным человеком со многими талантами. Я буду скучать по нему всегда», – сказала супруга звезды.

Отметим, что первую значимую роль Майк получил в сериале «Как вращается мир» 1976 года, тогда он сыграл Кевина Томпсона. А в 1983 году Нейдер снялся в мыльной опере «Обнаженный аромат», а позже в сериале «Династия», после которого он получил широкую известность.

Также актер появлялся в популярных сериалах, таких как «Закон и порядок», «Флеш» и «Частный детектив Магнум».

К слову, актер увлекался наркотиками, в чем признался в 1984 году. А в 2001 году он даже пытался продать наркотические вещества полицейскому, который был под прикрытием.

Майкл Нейдер в сериале
Майкл Нейдер в сериале "Династия"
facebook.com/michaelnaderfanpage

Майкл Нейдер
Майкл Нейдер
facebook.com/michaelnaderfanpage

Майкл Нейдер в сериале
Майкл Нейдер в сериале "Все мои дети"
facebook.com/michaelnaderfanpage

Майкл Нейдер с собакой
Майкл Нейдер с собакой
facebook.com/michaelnaderfanpage

Майкл Нейдер с женой
Майкл Нейдер с женой
facebook.com/michaelnaderfanpage

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Теги: Майкл Нейдер, смерть звезд, рак у звезд, онкология у звезд
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Источник: Ivona

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