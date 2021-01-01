Известная российская актриса ушла в монастырь

Знаменитость приняла монашеский постриг.

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Известная российская актриса и звезда фильмов, таких как «Любить», «Не болит голова у дятла», «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж» и «Чародеи» Екатерина Васильева ушла в монастырь и приняла монашеский постриг.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!», - написала в Telegram-канале артистка Мария Шукшина.

Решение уйти на службу к Господу Васильева приняла во второй раз, почти 30 лет назад она ушла из кино и стала послушницей в Толгском монастыре. Но спустя три года возобновила актерскую карьеру.

Отметим, что 76-летняя звезда российского кино снялась в более чем 200 кинокартинах.

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