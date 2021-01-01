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Новый имидж: Максим Галкин отрастил усы

Муж Аллы Пугачевой удивил поклонников резкой сменой имиджа.
Новый имидж: Максим Галкин отрастил усы
Новый имидж: Максим Галкин отрастил усы
instagram.com/maxgalkinru

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Известный телеведущий и юморист, а также муж Примадонны Максим Галкин решил изменить внешность. Знаменитость на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с усами, которыми удивил подписчиков.

Как отметил Галкин, такие перемены во внешности связаны с ролью в новом проекте:

«Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?», - подписал кадр Галкин.

За сутки снимок набрал более 140 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых сравнили Максима с Фредди Меркьюри, Николаевым и многими другими звездами: «Напомнил Фредди Меркьюри»; «Почему опять получился Николаев?»; «соблазнитель из 70-х?»; «Похож на какого то Марио»; «На Джонни Депп похож»; «С усами - умора!»; «Мушкетёр? Гусар?»; «Герой из фильма Казанова»; «Вронский»; «Поручик Ржевский»; «Думаю у Вас с Жераром Пике новый челлендж»; «Прям д’Артаньян»; «Мимоходом показалось, что это Гриша Ургант»; «Аполлон»; «Арамис»; «Баярский».

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Теги: Максим Галкин, Алла Пугачева, имидж звезд, внешность звезд
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Источник: Ivona

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