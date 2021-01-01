Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анастасия Приходько показала архивные кадры с кастинга в «ВИА Гру»

Певица хотела стать одной из солисток «ВИА Гры» в 16-летнем возрасте.
Анастасия Приходько показала архивные кадры с кастинга в «ВИА Гру»
Анастасия Приходько показала архивные кадры с кастинга в «ВИА Гру»
instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская исполнительница и общественный деятель Анастасия Приходько, которая в конце зимы объявила о возвращении на сцену после двухлетнего перерыва, поделилась с поклонниками редким видео из личного архива.

Читай также: Звездные полиглоты: Сколько языков знают знаменитости

На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка обнародовала короткий ролик, где она исполняет композицию «Когда вырастешь, девка». Приходько сообщила фанам, что видео было снято во время кастинга в группу «ВИА Гра». По словам звезды, в популярное трио она хотела попасть, когда ей было всего 16 лет.

«Это фрагмент кастинга в группу «ВИА Гра». Да и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!», - подписала кадры Анастасия.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Анастасия Приходько, ВИА Гра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь