Бывший супруг Аллы Пугачевой умер от COVID-19

Александр Стефанович ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Российский режиссер и сценарист Александр Стефанович, который в 1977-1981 годах состоял в браке с Аллой Пугачевой, умер 13 июля в возрасте 76 лет. Одним из первых о смерти кинодеятеля сообщил Telegram-канала Baza.

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В публикации отмечается, что в последнее время Стефанович находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.

Позже смерть режиссера подтвердил в Facebook его друг, музыкант Александр Левшин.

«Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза... И когда сделают лекарство от чумы наших дней?», - написал Левшин.

Отметим, что росСМИ писали, о заражении коронавирусом Стефановича еще в конце июня. Мужчина якобы решил лечился дома и, впоследствии, его состояние ухудшилось. Режиссера госпитализировали в клинику в Сокольниках с 50-процентным поражением легких. Сам же Александр тогда опровергал информацию о COVID-19, заявив, что у него ОРЗ.

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