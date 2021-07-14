Узнайте, чего категорически нельзя на в среду, 14 июля.

Запреты дня 14 июля 2021: Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна freepik.com

В среду, 14 июля 2021 года, православная церковь чтит память святых мучеников и чудотворцев Космы и Дамиана. В народе этот день получил несколько названий: День Кузьмы и Демьяна, Летние кузьминки и Женский праздник.

Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021?

Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу

ссориться

женщинам запрещалось грустить

тратить много денег

завидовать

Приметы и поверья в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021

Читай также: Звездные полиглоты: Сколько языков знают знаменитости

В этот период у наших предков продолжалась сенокосная пора. 14 июля вся семья с утра отправлялась на работу в луг или поле. Также собирали малину и крыжовник. А вечером устраивали народные гулянья с песнями и танцами.

Кроме того, в этот день отмечался Женский праздник. Представительницы прекрасного пола отказывались от тяжелого труда и проводили 14 июля в шумной компании своих подруг, соседок или родственниц.

Существовала традиция, по которой женщины угощали различными блюдами нищих странников. Считалось, что в их образе на землю спускались святые Косма и Дамиан, чтобы помочь людям что-то отремонтировать.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие дни и месяцы.

Так, западный ветер предвещал дожди.

Красноватый серп луны обещал ветер, а если концы серпа затупились, то это к ливню.

14 июля на деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

Читай также: Как выбрать устрицы и как их правильно есть Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Сорока кричит – будет продолжительный зной. Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Другие праздники 14 июля 2021

День смородины

Праздник хаоса и беспорядка

Праздник стельки

День придумывания 27 слов на букву О

День осведомлённости об акулах

Международный день небинарных людей

Именины 14 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма, Никодим, Пётр, Константин, Косма (Кузьма).

По католическому – Камилл.

Вам будет интересно почитать на Ivona: