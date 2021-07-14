Запреты дня 14 июля 2021: Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна
В среду, 14 июля 2021 года, православная церковь чтит память святых мучеников и чудотворцев Космы и Дамиана. В народе этот день получил несколько названий: День Кузьмы и Демьяна, Летние кузьминки и Женский праздник.
Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021?
- Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу
- ссориться
- женщинам запрещалось грустить
- тратить много денег
- завидовать
Приметы и поверья в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021
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В этот период у наших предков продолжалась сенокосная пора. 14 июля вся семья с утра отправлялась на работу в луг или поле. Также собирали малину и крыжовник. А вечером устраивали народные гулянья с песнями и танцами.
Кроме того, в этот день отмечался Женский праздник. Представительницы прекрасного пола отказывались от тяжелого труда и проводили 14 июля в шумной компании своих подруг, соседок или родственниц.
Существовала традиция, по которой женщины угощали различными блюдами нищих странников. Считалось, что в их образе на землю спускались святые Косма и Дамиан, чтобы помочь людям что-то отремонтировать.
Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие дни и месяцы.
- Так, западный ветер предвещал дожди.
- Красноватый серп луны обещал ветер, а если концы серпа затупились, то это к ливню.
- 14 июля на деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
- Свеча тускло горит – будет дождь.
Читай также: Как выбрать устрицы и как их правильно естьСорока кричит – будет продолжительный зной.
- Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.
Другие праздники 14 июля 2021
- День смородины
- Праздник хаоса и беспорядка
- Праздник стельки
- День придумывания 27 слов на букву О
- День осведомлённости об акулах
- Международный день небинарных людей
Именины 14 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма, Никодим, Пётр, Константин, Косма (Кузьма).
По католическому – Камилл.
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