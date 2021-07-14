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Запреты дня 14 июля 2021: Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна

Узнайте, чего категорически нельзя на в среду, 14 июля.
Запреты дня 14 июля 2021: Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна
Запреты дня 14 июля 2021: Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна
freepik.com

В среду, 14 июля 2021 года, православная церковь чтит память святых мучеников и чудотворцев Космы и Дамиана. В народе этот день получил несколько названий: День Кузьмы и Демьяна, Летние кузьминки и Женский праздник.

Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021?

  • Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу
  • ссориться
  • женщинам запрещалось грустить
  • тратить много денег
  • завидовать

Приметы и поверья в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2021

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В этот период у наших предков продолжалась сенокосная пора. 14 июля вся семья с утра отправлялась на работу в луг или поле. Также собирали малину и крыжовник. А вечером устраивали народные гулянья с песнями и танцами.

Кроме того, в этот день отмечался Женский праздник. Представительницы прекрасного пола отказывались от тяжелого труда и проводили 14 июля в шумной компании своих подруг, соседок или родственниц.

Существовала традиция, по которой женщины угощали различными блюдами нищих странников. Считалось, что в их образе на землю спускались святые Косма и Дамиан, чтобы помочь людям что-то отремонтировать.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие дни и месяцы.

  • Так, западный ветер предвещал дожди.
  • Красноватый серп луны обещал ветер, а если концы серпа затупились, то это к ливню.
  • 14 июля на деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.

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    Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Другие праздники 14 июля 2021

  • День смородины
  • Праздник хаоса и беспорядка
  • Праздник стельки
  • День придумывания 27 слов на букву О
  • День осведомлённости об акулах
  • Международный день небинарных людей

Именины 14 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма, Никодим, Пётр, Константин, Косма (Кузьма).

По католическому –  Камилл.

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Теги: что нельзя делать, запреты, приметы, праздники, поверья, традиции, День ангела, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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