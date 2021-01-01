Ведущая Регина Тодоренко впервые призналась, что страдает от проблем с позвоночником.

Тодоренко рассказала о тяжелой болезни, которая мучает ее с детства instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская и российская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно переболела коронавирусом, рассказала об очередных проблемах со здоровьям. В Инстаграм-Сторис знаменитость обнародовала видео, в котором рассказала о боли в спине, которая ее застала в командировке в одной из гостиниц.

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По словам Регины, у нее еще с детства серьезная болезнь позвоночника, из-за чего она не могла делать многие вещи, доступные другим детям. Однако диагноз она не уточнила.

“Если честно, я просто хотела быть такой же нормальной, как все дети. Хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, банджи, кататься на коньках. Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу сделать даже больше, чем нормальные дети. Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь“, - написала Регина.

Регина Тодоренко рассказала о тяжелой болезни позвоночника Скриншот

Регина Тодоренко рассказала о тяжелой болезни позвоночника Скриншот

Регина Тодоренко рассказала о тяжелой болезни позвоночника Скриншот

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Ведущая добавила, что один из ее самых больших страхов – быть несвободной и неспособной сделать то, что хочешь. Тодоренко вспомнила Марка Инглиса, который лишился обеих ног, но все равно смог осуществить свою мечту - покорить самую высокую вершину. Этот человек сильно мотивировал Регину.

“Доказывая, что боль меня не ограничивает, я: облетела всю планету, провела 230 тысяч километров в воздухе, прыгнула в Замбии с высоты 111 метров, погрузилась на глубину полукилометра, опустилась в недра Земли на 400 метров, прыгнула с парашютом с высоты 4000 метров“, – похвасталась достижениями Регина.

Регина Тодоренко рассказала о тяжелой болезни позвоночника Скриншот

Регина Тодоренко рассказала о тяжелой болезни позвоночника Скриншот

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