Скандальная Эмбер Херд впервые показала лицо дочери

Бывшая жена Джонни Деппа три месяца скрывала рождение дочери.

В прошлый четверг, 1 июля, известная актриса Эмбер Херд шокировала поклонников новостью о том, что уже три месяца как она стала мамой. Звезда фильма «Аквамен» рассекретила, что 8 апреля у нее родилась дочь Уна Пейдж.

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А на днях скандальная экс-жена Джонни Деппа решила показать в соцсети, как сейчас выглядит ее наследница. На своей странице в Инстаграм 35-летняя Херд обнародовала видео, где она в повседневном наряде пьет на кухне смузи. Рядом с актрисой можно увидеть малышку Уну. Звездная мамочка решила не скрывать лицо новорожденной дочери.

«Вы можете убрать девушку из Лос-Анджелеса, но вы не можете убрать Лос-Анджелес из девушки», - подписала кадры Эмбер.

Отметим, что Херд не могла родить ребенка по медицинским показаниям. Поэтому, скорее всего, звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. Кто является отцом Уны Пейдж, Эмбер не сообщает. Однако, ходят слухи, что сейчас актриса состоит в отношениях с кинооператором Бьянкой Бути.

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