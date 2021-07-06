51-летняя Гвен Стефани показала, в каких платьях отгуляла свадьбу

Автором двух свадебных нарядов певицы стала Вера Вонг.

Знаменитая американская исполнительница Гвен Стефани, которая ранее была солисткой группы «No Doubt», во второй раз вышла замуж. 3 июля 51-летняя артистка стала женой 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона.

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Спустя несколько дней молодожены решили поделиться с фанами кадрами с тайной церемонии. Поговаривают, что снимки Гвен в свадебных нарядах собрали в Инстаграм миллион просмотров всего за час. И, неудивительно, ведь Стефани выглядела настоящей красоткой в образах, которые создала для нее знаменитая Вера Вонг.

На самой церемонии венчания Стефани появилась в платье в пол с открытыми плечами, глубоким декольте в виде сердца и многослойной юбкой. Свой образ она дополнила длинной фатой с вышивкой.

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Для праздничной вечеринки по случаю свадьбы артистка переоделась в белое мини-платье с пышной юбкой, корсетом и оголенными плечами, которое дополнила поясом, ковбойскими сапогами белого цвета, фатой с бантом и колготами в сетку.

«Мечта стала реальностью», - подписала фото счастливая Гвен.

Свадьба Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani

Свадьба Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani

Свадебное платье Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani

Гвен Стефани вышла замуж instagram.com/verawanggang

Гвен Стефани вышла замуж instagram.com/verawanggang

Свадебное платье Гвен Стефани instagram.com/verawanggang

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