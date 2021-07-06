Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

51-летняя Гвен Стефани показала, в каких платьях отгуляла свадьбу

Комментариев: 2
Автором двух свадебных нарядов певицы стала Вера Вонг.
51-летняя Гвен Стефани показала, в каких платьях отгуляла свадьбу
51-летняя Гвен Стефани показала, в каких платьях отгуляла свадьбу
instagram.com/gwenstefani

Знаменитая американская исполнительница Гвен Стефани, которая ранее была солисткой группы «No Doubt», во второй раз вышла замуж. 3 июля 51-летняя артистка стала женой 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона.

Читай также: Вечные холостяки и холостячки: Кто из звезд ни разу не состоял в браке

Спустя несколько дней молодожены решили поделиться с фанами кадрами с тайной церемонии. Поговаривают, что снимки Гвен в свадебных нарядах собрали в Инстаграм миллион просмотров всего за час. И, неудивительно, ведь Стефани выглядела настоящей красоткой в образах, которые создала для нее знаменитая Вера Вонг.

На самой церемонии венчания Стефани появилась в платье в пол с открытыми плечами, глубоким декольте в виде сердца и многослойной юбкой. Свой образ она дополнила длинной фатой с вышивкой.

Читай также: ТОП-5 свадебных платьев звезд, которые чаще всего копируют невесты

Для праздничной вечеринки по случаю свадьбы артистка переоделась в белое мини-платье с пышной юбкой, корсетом и оголенными плечами, которое дополнила поясом, ковбойскими сапогами белого цвета, фатой с бантом и колготами в сетку.

«Мечта стала реальностью», - подписала фото счастливая Гвен.

Свадьба Гвен Стефани
Свадьба Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani
Свадьба Гвен Стефани
Свадьба Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani
Свадебное платье Гвен Стефани
Свадебное платье Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani
Гвен Стефани вышла замуж
Гвен Стефани вышла замуж
instagram.com/verawanggang
Гвен Стефани вышла замуж
Гвен Стефани вышла замуж
instagram.com/verawanggang
Свадебное платье Гвен Стефани
Свадебное платье Гвен Стефани
instagram.com/verawanggang

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Гвен Стефани, свадьбы звезд, свадебные платья звезд, Вера Вонг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес  (аноним)  07.07.2021, 22:36
Оценка:  0
Антибес
Лучше отсосу Филипке Киркоррчику, как мой лучший друг русский, чем этой бабке!
русский  (аноним)  06.07.2021, 17:05
Оценка:  +1
русский
Старая вонючая пиздюха!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь