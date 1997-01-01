Жену Уилла Смита пытались убить

Джада Пинкетт-Смит стала жертвой расистов.

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу поделилась с журналистами историей из жизни матери, которую до сих пор вся семья вспоминает с ужасом.

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В 2020 году Джада Пинкетт Смит выступала с рок-группой «Wicked Wisdom». Также ее пригласили принять участие в рок-фестивале Оззи Осборна. К сожалению, выступление не состоялось, его сорвали расисты.

«Все ненавидели мою маму. Это был самый жестокий расизм и сексизм, который я видела. Люди угрожали ей смертью, бросали в нее бутылки и другие предметы. Это была чистая ненависть», — вспоминает Уиллоу.

Отметим, что дочь известных родителей присутствовала на концерте с матерью. И тогда впервые столкнулась с такой сильной агрессией и расизмом.

«Мама показала мне, что даже на такие жестокие выпады настоящая женщина не должна отвечать, оставаясь спокойной», — сказала дочь Смита.

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