ТОП-5 звезд, которые пережили клиническую смерть

Кто из знаменитостей вернулся с того света.

Героями нашей сегодняшней подборки стали известные актеры и певица, которые в прошлом перенесли клиническую смерть. Предлагаем узнать, кто входит в ТОП-5 звезд шоу-бизнеса, оказавшиеся между жизнью и смертью.

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Алла Пугачева

В конце 90-х годов Алла Пугачева решилась на несколько пластических операций одновременно. Певица решила сделать подтяжку лица, увеличить грудь и откачать лишний жир. Похорошевшая артистка была довольна результатом, но после операций ее состояние ухудшилось, и она умерла на короткое время.

Алла Пугачева instagram.com/maxgalkinru

Шэрон Стоун

В мае 2021 года звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун призналась, что 20 лет назад перенесла клиническую смерть во время кровоизлияния в мозг. У актрисы лопнула шейная артерия, и кровь заливала внутренности черепной коробки.

Шерон Стоун Getty Images

Элизабет Тейлор

В 2008 году стало известно, что звезда «Клеопатры» Элизабет Тейлор трижды пережила клиническую смерть. Врачам удалось дважды реанимировать актрису, но третий раз стал роковым – артистка умерла.

Елизабет Тейлор Getty Images

Джейн Сеймур

Знаменитость, которая когда-то была девушкой Бонда и более известная по сериалу “Dr. Квин, женщина-медицина», оказалась на волосок от смерти из-за укола, который ей дали по ошибки. У актрисы оказалась аллергия на пенициллин, и врачам пришлось ее быстро реанимировать.

Джейн Сеймур Getty Images

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Дональд Сазерленд

В 1970 году звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд на сьемках в Югославии пережил клиническую смерть. Артист заболел менингитом и был госпитализирован в больницу. К несчастью в больнице не оказалось нужных лекарств, и мужчина умер на несколько минут. Трагический случай сильно повлиял на состояние мозга актера – у него исчезла часть воспоминаний, и пропал полноценный сон.

Дональд Сазерленд Getty Images

Автор: Леся Сайко

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