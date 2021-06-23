Наталья Могилевская возглавит жюри нового песенного шоу

Украинская певица Наталья Могилевская возглавит жюри нового конкурса «Співають всі».

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала новый пост, в котором сообщила, что станет главой жури на шоу «Співають всі».

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Участники конкурса «Співають всі» будут бороться за приз в полмиллиона гривен. Победитель шоу сможет распорядиться призовыми деньгами на свое усмотрение.

По словам знаменитости, это будет самое звездное шоу Украины, в котором справедливые судьи будут оценивать таланты музыкальных конкурсантов.

Я стану капитаном самого многочисленного профессионального жюри в мире на шоу «Співають всі». Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Для меня огромная честь возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение, и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри, потому что невозможно влиять на сотню успешных, горячих и амбициозных людей! Это будет самое звездное шоу Украины! И все для того, что бы найти тебя! Самого голосистого, талантливого, музыкального конкурсанта! Да не закончатся таланты Украины никогда #співаютьвсі.

Отметим, что развлекательный проект британского формата «All Together Now» представил и нового ведущего, им станет популярный шоумен Владимир Остапчук.

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