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В Сети показали роскошный дом звезды «Игры престолов» Софи Тернер

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Исполнительница роли Сансы Старк выставила особняк на продажу.
В Сети показали роскошный дом звезды «Игры престолов» Софи Тернер
В Сети показали роскошный дом звезды «Игры престолов» Софи Тернер
Getty Images

Популярная британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в «Игре престолов» и Джин Грей в «Людях Икс», вместе со своим супругом, американским музыкантом и Джо Джонасом решила продать свой дом в Лос-Анджелесе.

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Роскошный особняк пары оценивается в 16,75 миллиона долларов. Поместье из дерева находится в элитном районе Роял-Оукс и занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров. В Сети уже обнародовали первые снимки «семейного гнездышка» Софи и Джо.

На территории дома есть сад, бассейн и небольшое поле для гольфа. В самом особняке Тернер и Джонас обустроили девять спален, домашний кинотеатр, бар, тренажерный зал, рабочий кабинет и даже собственную парикмахерскую.

Смотрите, как выглядит дом Софи Тернер и Джо Джонаса в Лос-Анджелесе:

Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Дом Софи Тернер и Джо Джонаса
Anthony Barcelo for Compass

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Теги: Софи Тернер, Джо Джонас, дома звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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