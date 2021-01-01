В Сети показали роскошный дом звезды «Игры престолов» Софи Тернер
Популярная британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в «Игре престолов» и Джин Грей в «Людях Икс», вместе со своим супругом, американским музыкантом и Джо Джонасом решила продать свой дом в Лос-Анджелесе.
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Роскошный особняк пары оценивается в 16,75 миллиона долларов. Поместье из дерева находится в элитном районе Роял-Оукс и занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров. В Сети уже обнародовали первые снимки «семейного гнездышка» Софи и Джо.
На территории дома есть сад, бассейн и небольшое поле для гольфа. В самом особняке Тернер и Джонас обустроили девять спален, домашний кинотеатр, бар, тренажерный зал, рабочий кабинет и даже собственную парикмахерскую.
Смотрите, как выглядит дом Софи Тернер и Джо Джонаса в Лос-Анджелесе:
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