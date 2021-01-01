В Сеть слили фото загородного поместья Ирины Билык

Программа «Викриття» показала эксклюзивные кадры загородного жилья Ирины Билык.

Папарацци программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, рассекретили, где проживает Народная артистка Украины Ирина Билык, и сделали эксклюзивные кадры ее поместья.

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По данным журналистов, для жизни певица выбрала коттеджный городок «Козырная карта» в поселке Березовка. Здесь всего 60 имений, а стоимость на каждый из них - от семи миллионов гривен.

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка KYIV.LIVE

Одноэтажный дом звезды напоминает своим внешним видом американское бунгало. На крыше можно увидеть солнечные батареи (более 100 панелей).

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка KYIV.LIVE

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Рядом с имением Ирины расположены гольф-клуб и элитные рестораны, а среди известных соседей певицы шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская, и народный депутат Михаил Радуцкий.

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка KYIV.LIVE

Ранее Билык призналась, что крупную сумму на поместье и приусадебный участок ей одолжил ее звездный друг, исполнитель Андрей Данилко.

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