В Сеть слили фото загородного поместья Ирины Билык
Папарацци программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, рассекретили, где проживает Народная артистка Украины Ирина Билык, и сделали эксклюзивные кадры ее поместья.
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По данным журналистов, для жизни певица выбрала коттеджный городок «Козырная карта» в поселке Березовка. Здесь всего 60 имений, а стоимость на каждый из них - от семи миллионов гривен.
Одноэтажный дом звезды напоминает своим внешним видом американское бунгало. На крыше можно увидеть солнечные батареи (более 100 панелей).
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Рядом с имением Ирины расположены гольф-клуб и элитные рестораны, а среди известных соседей певицы шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская, и народный депутат Михаил Радуцкий.
Ранее Билык призналась, что крупную сумму на поместье и приусадебный участок ей одолжил ее звездный друг, исполнитель Андрей Данилко.
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