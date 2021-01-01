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В Сеть слили фото загородного поместья Ирины Билык

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Программа «Викриття» показала эксклюзивные кадры загородного жилья Ирины Билык.
В Сеть слили фото загородного поместья Ирины Билык
В Сеть слили фото загородного поместья Ирины Билык
instagram.com/bilyk_iryna

Папарацци программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV.LIVE, рассекретили, где проживает Народная артистка Украины Ирина Билык, и сделали эксклюзивные кадры ее поместья.

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По данным журналистов, для жизни певица выбрала коттеджный городок «Козырная карта» в поселке Березовка. Здесь всего 60 имений, а стоимость на каждый из них - от семи миллионов гривен.

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
KYIV.LIVE

Одноэтажный дом звезды напоминает своим внешним видом американское бунгало. На крыше можно увидеть солнечные батареи (более 100 панелей).

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
KYIV.LIVE

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Рядом с имением Ирины расположены гольф-клуб и элитные рестораны, а среди известных соседей певицы шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская, и народный депутат Михаил Радуцкий.

Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
Загородный дом Ирины Билык в поселке Березовка
KYIV.LIVE

Ранее Билык призналась, что крупную сумму на поместье и приусадебный участок ей одолжил ее звездный друг, исполнитель Андрей Данилко.

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Теги: Ирина Билык, дома звезд, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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