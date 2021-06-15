Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сильно изменилась: Как выглядела Лобода 15 лет назад

Комментариев: 1
В Сети показали архивный кадр Светланы Лободы.
Сильно изменилась: Как выглядела Лобода 15 лет назад
Сильно изменилась: Как выглядела Лобода 15 лет назад
instagram.com/lobodaofficial

В Сети показали, какой была популярная исполнительница Светлана Лобода в начале карьеры. На официальной странице программы «Зірковий шлях» появился коллаж из современного фото артистки и архивного кадра 15-летней давности.

Читай также: Внук королевы Елизаветы II развелся с женой-канадкой

Так, на снимке 2004 года еще 23-летняя Светлана запечатлена с темными волосами с рыжим оттенком, прямой челкой и родинкой на лице. На втором кадре Лобода предстала в привычном нам образе блондинки.

Напомним, что весной 2004 года Лобода стала участницей группы «ВИА Гра». Певица успела сняться в клипе на трек «Биология», побывать в туре по городам Азии и появиться в мюзикле «Сорочинская ярмарка». В сентябре того же года Светлана покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Как выглядела Светлана Лобода 15 лет назад
Как выглядела Светлана Лобода 15 лет назад
instagram.com/zirkovyi_shlyah

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, звезды в молодости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.06.2021, 16:39
Оценка:  0
гость
Лобода - тупая пиздa!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь