В Сети показали архивный кадр Светланы Лободы.

Сильно изменилась: Как выглядела Лобода 15 лет назад instagram.com/lobodaofficial

В Сети показали, какой была популярная исполнительница Светлана Лобода в начале карьеры. На официальной странице программы «Зірковий шлях» появился коллаж из современного фото артистки и архивного кадра 15-летней давности.

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Так, на снимке 2004 года еще 23-летняя Светлана запечатлена с темными волосами с рыжим оттенком, прямой челкой и родинкой на лице. На втором кадре Лобода предстала в привычном нам образе блондинки.

Напомним, что весной 2004 года Лобода стала участницей группы «ВИА Гра». Певица успела сняться в клипе на трек «Биология», побывать в туре по городам Азии и появиться в мюзикле «Сорочинская ярмарка». В сентябре того же года Светлана покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Как выглядела Светлана Лобода 15 лет назад instagram.com/zirkovyi_shlyah

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