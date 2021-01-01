«Девушка Бонда» Бритт Экланд пожаловалась на неудачную пластику

Звезда фильма «Человек с золотым пистолетом» сожалеет, что увеличила губы.

Шведская актриса и фотомодель Бритт Экланд, которая сыграла Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом», рассказала о «самой большой ошибке в своей жизни».

Читай также: Самые «бездарные» актеры: Кто чаще всех получал «Золотую малину»

В интервью журналу Platinum 78-летняя кинозвезда заявила, что хирург одной из парижских клиник испортил ей лицо и лишил естественной красоты. По словам Бритт, она хотела немного увеличить губы. Но врач обколол их инъекциями экспериментального препарата, который сейчас в некоторых странах даже запрещен.

Чтобы как-то вернуть прежнюю форму губ, Экланд обратилась к другому специалисту. На протяжении 20 лет актриса делала болезненные уколы кортикостероидов, но это не помогло «растопить» филлеры. Бритт заявила, что больше не старается сохранить «моложавый» вид и наотрез отказалась от косметической хирургии.

«Сейчас я чувствую себя прекрасно, лучше, чем в течение многих лет... Старение случается со всеми. Бессмысленно жаловаться на это. Я сделала пластику, когда мне было за 50, но больше не буду об этом думать. У меня нет желания выглядеть иначе, чем сейчас», - призналась исполнительница роли «Девушки Бонда».

Бритт Экланд и Роджер Мур на съемках Бондианы Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​