Кто станет победителем «Евровидения 2021»: Новый прогноз букмекеров
Уже завтра, 22 мая, состоится финал «Евровидения 2021», в котором примут участие 26 стран. По результатам зрительского голосования и судейских оценок определиться победитель конкурса.
Читай также: «Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале
Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на имя триумфатора завтрашнего вечера. Так, по состоянию на 21 мая, лидером рейтинга является группа Måneskin из Италии. По мнению букмекеров, у этого коллектива самые высокие шансы на победу.
Второе место сейчас занимает еще одна страна из Большей пятерки – Франция и ее представительница Барбара Прави.
В тройке лидеров также оказалась конкурсантка из Мальты Дестини Чукуньере.
По прогнозам букмекеров, четвертое место займет Gjon’s Tears из Швейцарии, а украинская группа Go_A станет пятой в финале.
В ТОП-10 также должны войти: Исландия, Финляндия, Португалия, Сан-Марино и Болгария. Аутсайдерами финала могут стать две страны-автофиналистки – Испания и Германия.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Рекорды «Евровидения»: Какие артисты вошли в историю конкурса
- Аделина Дели из «Танцев со звездами» выступит в финале «Евровидения 2021»
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил