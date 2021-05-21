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Кто станет победителем «Евровидения 2021»: Новый прогноз букмекеров

Комментариев: 3
Как изменились ставки букмекеров после полуфиналов.
Кто станет победителем «Евровидения 2021»: Новый прогноз букмекеров
Кто станет победителем «Евровидения 2021»: Новый прогноз букмекеров
eurovision.tv

Уже завтра, 22 мая, состоится финал «Евровидения 2021», в котором примут участие 26 стран. По результатам зрительского голосования и судейских оценок определиться победитель конкурса.

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Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на имя триумфатора завтрашнего вечера. Так, по состоянию на 21 мая, лидером рейтинга является группа Måneskin из Италии. По мнению букмекеров, у этого коллектива самые высокие шансы на победу.

Второе место сейчас занимает еще одна страна из Большей пятерки – Франция и ее представительница Барбара Прави.

В тройке лидеров также оказалась конкурсантка из Мальты Дестини Чукуньере.

По прогнозам букмекеров, четвертое место займет Gjon’s Tears из Швейцарии, а украинская группа Go_A станет пятой в финале.

В ТОП-10 также должны войти: Исландия, Финляндия, Португалия, Сан-Марино и Болгария. Аутсайдерами финала могут стать две страны-автофиналистки – Испания и Германия.

Прогноз букмекеров на финал Евровидения 2021
Прогноз букмекеров на финал Евровидения 2021
eurovisionworld.com

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Теги: Евровидение, прогноз букмекеров, финал евровидение, Евровидение финал, ставки букмекеров, Go_A
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.05.2021, 16:06
Оценка:  0
гость
пятое место - страшко
ВасяизИванова  (аноним)  21.05.2021, 23:32
Оценка:  +1
ВасяизИванова
Победит или Боря Моесев или Пенки! Может даже Филипчик!!
гость  (аноним)  21.05.2021, 21:22
Оценка:  0
гость
одни фрики на этом конкурсе
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