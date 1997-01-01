Задел Тину Кароль: Потап резко высказался о финале «Голосу країни 11»

Украинский продюсер Потап эмоционально высказался о финале шоу «Голос країни 11».

Потап instagram.com/realpotap

Популярный исполнитель Потап на своей странице в Инстаграм опубликовал провокационный пост, в котором поздравил Надю Дорофееву и Сергея Лазановского с победой в шоу «Голос країни 11», но потом отредактировал его. Изначально Потап написал так:

«Приходит новый тренер из нового поколения, чистый, открытый, за которым не стоит горсточка бешеных фанатов, отчаянно топящих за свою икону, а действительно настоящая любимица всех – врачей, учителей, солдатов, бизнесменов, домохозяек, артистов – Надя Дорофеева, и выигрывает Голос, а все потому, что к ней тянутся такие же открытые ребята, как и она, среди которых — Сергей».

Таким способом артист задел Тину Кароль, которая выигрывала на шоу вместе с участниками пять раз.

Также Потап поздравил с победой не только Сергея, но и Надю Дорофееву:

«А Надю я поздравляю особенно – ты победила любовью, добром, открытостью, хитами, ты услышала запрос от публики, ты просто была собой и дала парню открыться».

Отметим, что в первой версии поста исполнитель написал, что хиты есть не у всех, и что Надя не удовлетворяла свои амбиции за счет других участников.

Потап резко высказался о финале «Голосу країни 11» instagram.com/realpotap

Многие поклонники признались, что Тина Кароль засиделась в проекте и поблагодарили Потапа за то, что он озвучил их мысли.

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