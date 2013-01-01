«Прекрасная и талантливая»: Генри Кавилл представил новую девушку

Что известно о новой возлюбленной звезды сериала «Ведьмак».

Звезда «Лиги справедливости», сериала «Ведьмак» и фильма «Энола Холмс», популярный британский актер Генри Кавилл представил своим подписчикам новую возлюбленную Натали Вискузо.

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На своей странице в Инстаграм 37-летний артист обнародовал фотографию, где он играет в шахматы с девушкой. «Это я выгляжу довольно уверенным незадолго до того, как моя прекрасная и талантливая любовь по имени Натали уничтожила меня в шахматах», - подписал фото Генри.

Генри Кавилл представил новую девушку instagram.com/henrycavill

О новой девушке Кавилла пока известно мало. Поговаривают, что 31-летняя Натали работает в киностудии Legendary Entertainment. В подростковом возрасте Вискузо снималась в проекте «My Super Sweet 16» на канале MTV, в которой показывали вечеринки богатых детей по случаю их 16-летия.

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