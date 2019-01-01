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Хью Джекман показал архивные фото со свадьбы с Деборрой-Ли Фернесс

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Звездные супруги Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс отпраздновали 25-тую годовщину свадьбы.
Хью Джекман показал архивные фото со свадьбы с Деборрой-Ли Фернесс
Хью Джекман показал архивные фото со свадьбы с Деборрой-Ли Фернесс
Getty images

Известный австралийский актер британского происхождения Хью Джекман поделился с подписчиками радостной новостью. Он и его жена, актриса и продюсер Деборра-Ли Фернесс на днях отметили 25-летие супружеской жизни.

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По случаю серебряной свадьбы 52-летний Джекман решил обнародовать в Сети архивные фотографии из его церемонии бракосочетания с Фернесс. На снимках актер запечатлен в черном костюме, белой рубашке и очках. А его возлюбленная предстала перед камерами в белом топе с открытыми плечами и брюках такого же цвета. Необычный свадебный образ Деборра-Ли дополнила длинной фатой, высокой прической и ожерельем из жемчуга.

«Быть замужем за тобой, Деб, так же естественно, как дышать. Почти с того момента, как мы встретились... Я знал, что наша судьба - быть вместе. За 25 лет наша любовь только стала глубже. Веселье, азарт и приключения еще больше волнуют. Я бесконечно благодарен за то, что разделяю нашу любовь, нашу жизнь и нашу семью вместе. Мы только начали. Деб, я люблю тебя всем сердцем!», - трогательно подписал снимки Хью.

Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
instagram.com/thehughjackman
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
instagram.com/thehughjackman
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
instagram.com/thehughjackman
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
instagram.com/thehughjackman
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
instagram.com/thehughjackman

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Теги: Хью Джекман, жена Джекмана, свадьба звезд, годовщина свадьбы звезд, Серебряная свадьба
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Источник: Ivonа bigmir)net

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