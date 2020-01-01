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Юлия Санина насмешила Сеть курьезным видео с сыном

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Звездная мама Юлия Санина показала забавное видео с репетиции группы «The Hardkiss».
Юлия Санина насмешила Сеть курьезным видео с сыном
Юлия Санина насмешила Сеть курьезным видео с сыном
instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен популярного украинского рок-коллектива «The Hardkiss» Юлия Санина повеселила фанов новым роликом с 5- летним сыном Даниилом. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 30-летняя артистка разместила видео с репетиции.

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На свежих кадрах можно увидеть, как мальчик без настроения слушает песню группы, в которой выступает не только его мама, но и отец, гитарист и продюсер Вал Бебко. Звездных родителей очень насмешила реакция Дани на их выступление, и они решили снять сына на видео. Позже этот ролик появился на странице программы «Зірковий шлях».

«То чувство, когда твоя любимая группа - «Slipknot», а заставили The Hardkiss» слушать», - с юмором подписала Юлия.

Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:

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Теги: Юлия Санина
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Источник: ivonа bigmir)net

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