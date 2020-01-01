"Жду Плейбой": 19-летняя дочка Брежневой поделилась свежими фото

Дочка певицы Веры Брежневой Соня Киперман призналась, что любит рєп .

Соня Киперман показала свежие фото instagram.com/sonyaxkiperman

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А пока звездная мама демонстрирует прелести в откровенных нарядах - 19-летняя дочка Веры Брежневой сфотографировалась в свитере и джинсах.

Соня Киперман выложила целую серию снимков, на которых позирует, сидя на крыльце.

Фото появились в Инстаграм Сони.

Девушка позирует, изображая тоску и ожидание. В описании Соня Киперман рассекретила мотив фото - она ждет нового альбома американского рэпера.

Просто жду, пока Плейбой Карти выпустит свой альбом, - написала Соня.

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